Πλεύρης: «Βασική μας προτεραιότητα είναι η πάταξη της λαθρομετανάστευσης»

Enikos Newsroom

πολιτική

Πλεύρης: «Βασική μας προτεραιότητα είναι η πάταξη της λαθρομετανάστευσης»

Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης σε σχέση με το μεταναστευτικό αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στον Έβρο.

Όπως υπογράμμισε ο Θάνος Πλεύσης σε δηλώσεις του στον τοπικό Τύπο, «βασική μας προτεραιότητα είναι η πάταξη της λαθρομετανάστευσης και η δημιουργία αντικινήτρων, ώστε ο κόσμος ο οποίος έρχεται παράνομα στην Ελλάδα να γνωρίζει ότι πλέον οι δυνατότητες του είναι ή φυλακή ή επιστροφή. Οι κοινωνίες δεν μπορούν άλλο να πιέζονται, η Ελλάδα έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, η Ευρώπη συνολικά έχει συγκεκριμένες δυνατότητες άρα έχουμε ένα δόγμα το οποίο το εφαρμόζουμε από το 2019 αλλά δεν ακουγόμασταν και πλέον ακουγόμαστε στην Ευρώπη. Όσοι έρχονται παράνομα θα γνωρίζουν ότι έχουν συνέπειες, δεν θα είναι ευπρόσδεκτοι».

Μετά τη συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο Ορεστιάδας, Διαμαντή Παπαδόπουλο, ο υπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επεσήμανε: «Θεωρούμε υποχρέωσή μας να επισκεπτόμαστε όλες τις περιοχές και να στηρίζουμε έμπρακτα τους κατοίκους, οι οποίοι επίσης επηρεάζονται από τη μεταναστευτική πίεση. Με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε, επιδιώκουμε την πιο αυστηρή -αλλά δίκαιη- μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, όποιος εισέρχεται παράνομα θα γνωρίζει ότι οι συνέπειες πλέον περιλαμβάνουν φυλάκιση, εφόσον δεν επιστρέψει πίσω. Ωστόσο, όταν επισκεπτόμαστε ακριτικές περιοχές όπως αυτή, νιώθουμε και ένα δέος για τον κόσμο που ζει εδώ. Βρίσκομαι εδώ και με έναν ακόμη σκοπό: να συζητήσουμε για τα αντισταθμιστικά έργα που παρέχει το Υπουργείο μας σε περιοχές που πλήττονται, και να διασφαλίσουμε στενή συνεργασία ώστε να συνδράμουμε ουσιαστικά και οικονομικά σε έργα που μπορούν να υλοποιηθούν στην περιοχή».

Αναφερόμενος στην παρουσία του στο ΚΥΤ Φυλακίου, σημείωσε ότι «υπάρχει ένας επιπλέον έντονος συμβολισμός, μιλάμε για μία περιοχή που βρίσκεται σε ένα ευαίσθητο σημείο και πρέπει να είμαστε δίπλα της και γι’ αυτό το λόγο και στη συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο αναφέραμε με ένα ξεκάθαρο τρόπο ότι θέλουμε να αυξήσουμε τα ποσά αντισταθμιστικών παροχών του Υπουργείου προς την Ορεστιάδα διότι οι ακρίτες θα πρέπει να αισθάνονται ότι το βάρος το οποίο λαμβάνουν, η πολιτεία το αντιλαμβάνεται».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουν στη δουλειά και αποτυγχάνουν όσοι είναι εσωστρεφείς, σύμφωνα με ειδικό του Stanford

Θερμή υποδοχή στην Ειρήνη Αγαπηδάκη από υγειονομικούς στη Δράμα, διαμαρτυρίες στον υπουργό Υγείας

myEfka.Live.gov.gr: Νέες υπηρεσίες μέσω για φυσικά πρόσωπα

Goldman Sachs: Αυτά είναι τα πιθανά σενάρια για την τιμή του χρυσού

Το νέο ψηφιακό σημειωματάριο της Remarkable είναι μικρότερο από ένα τυπικό βιβλίο τσέπης

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:52 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Καταθέτει ολοκληρωμένο πλέγμα προτάσεων για τη νησιωτική πολιτική – Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες

Τους βασικούς άξονες της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη νησιωτική πολιτική παρουσίασε ο Σωκράτη...
22:39 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Αν χαθεί η πολιτική σταθερότητα που προσφέρει η ΝΔ θα υπάρξει κίνδυνος για την χώρα

«Έχουμε καλό πρωθυπουργό και η Ελλάδα πηγαίνει καλά σε όλους τους δείκτες. Η Νέα Δημοκρατία εί...
20:27 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Η απάντηση της Αθήνας στον ΟΗΕ για την 2η Ρηματική Διακοίνωση της Λιβύης

Η Ελλάδα απαντά στη δεύτερη Ρηματική Διακοίνωση της Λιβύης, καταθέτοντας στο γραφείο του Γενικ...
20:15 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Τουλάχιστον γελοίο να ισχυρίζονται στην κυβέρνηση ότι δεν ενημερώθηκαν από την Ευρωπαία Εισαγγελέα για τον έλεγχο που κάνει σχετικά με το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο

«Να ενημερώσουμε την κυβέρνηση ότι στις ευνομούμενες δημοκρατίες οι εισαγγελείς δεν ενημερώνου...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος