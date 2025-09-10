Η δίκη του γιατρού με το «φακελάκι» αναβλήθηκε για Παρασκευή. Του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και αφέθηκε ελεύθερος.
Αναβλήθηκε η δίκη του διευθυντή της καρδιολογικής στο Ιπποκράτειο που συνελήφθη για «φακελάκι»
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
2 ώρες πριν
Πολωνία: Εικόνες από τα κατεστραμμένα ρωσικά drones και «συντρίμμια πυραύλου» – Η Μόσχα κάνει λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες»
2 ώρες πριν
Ρούτε: «Απολύτως απερίσκεπτες οι παραβιάσεις – Το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή» – Κρεμλίνο: «Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε»
34 λεπτά πριν
Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 18χρονος για την επίθεση στον 13χρονο – Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο ανήλικος
2 ώρες πριν
«Block everything»: Τι γνωρίζουμε για το κίνημα που διαδηλώνει σήμερα στη Γαλλία – Γιατί το συγκρίνουν με τα «Κίτρινα Γιλέκα»
41 λεπτά πριν
Κυψέλη: Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε κατά υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη – ΦΩΤΟ
6 ώρες πριν
Τα 3 ζώδια που θα έχουν μία σημαντική οικονομική επιτυχία – «Η αυτοπεποίθησή σας είναι στα ύψη»
10 ώρες πριν
Αντιοξειδωτικά: Η τροφή με υψηλή περιεκτικότητα που πρέπει να τρώτε περισσότερο, σύμφωνα με ειδικούς
54 δευτερόλεπτα πριν
Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: «Η Μόσχα δεν σχεδίαζε να πλήξει στόχους στην Πολωνία»
4 λεπτά πριν
Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στην Ηλιούπολη – Επτά ανήλικοι του επιτέθηκαν και τον λήστεψαν
14 λεπτά πριν