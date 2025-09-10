Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση για φωτιά στο «Ιπποκράτειο» – Ερευνάται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από ηλεκτρικό πατίνι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης το αγοράκι που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε μία φωτιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα, ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φωτιά εκδηλώθηκε στον 3ο όροφο του νοσηλευτικού ιδρύματος και σε χώρο όπου δεν υπάρχουν ασθενείς, ενώ ερευνάται από την Πυροσβεστική, εάν ξεκίνησε από την μπαταρία ηλεκτρικού πατινιού, το οποίο φέρεται να βρέθηκε καμένο στο σημείο.

 

