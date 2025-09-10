Γιαννούλης στον Realfm 97,8: Πρέπει να επισπευστούν οι αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ

Φωτογραφία: Intime

Για τις διεργασίες στην κεντροαριστερά και το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Δεν μπορώ να υποκρίνομαι ότι δεν υπάρχει θέμα. Δεν μπορώ να αναπαραγάγω πλέον την εκτίμηση, την απάντηση ότι όλα είναι εντάξει και δεν υπάρχει ζήτημα με το τι θα κάνει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελλος. Απαντώ και λέω και θα απαντήσω με έναν στίχο του Διονύση Σαββόπουλου από μία διασκευή (…) του Λούτσιο Ντάλα που λέει: ο χρόνος που μετράει σε λίγο δεν θα είναι εδώ, θα τον φάω ή θα με φάει, αυτά είχα να σου πω», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης.

Και συνέχισε: «Η άποψη μου, η προσωπική, η ειλικρινής, από τα βάθη της καρδιάς μου και δεν έχει στοιχείο επιλογής διλημματικό: Φάμελλος ή Τσίπρας, πρόοδος και προγραμματική αλλαγή για τον κόσμο είναι ότι πρέπει να επισπευστούν οι αποφάσεις. Και αναφέρομαι και στον Αλέξη Τσίπρα αλλά το λέω και στον ΣΥΡΙΖΑ που και οι δύο βρισκόμαστε».

Σε ερώτηση προς ποια κατεύθυνση πρέπει να επισπευστούν οι αποφάσεις ο Χρήστος Γιαννούλης εξήγησε: «Η απάντηση μου είναι με πλήρη αλήθεια και ειλικρίνεια και αφορά μόνο εμένα. Εσάς σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, αλλά δεν θα γίνω η αιτία μίας νέας παραφιλολογίας. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνω προσωπικά γιατί περιμένω δύο πράγματα. Περιμένω τον χρόνο και το περιεχόμενο από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και τη διασύνδεση ή την σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, που ηγείται σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος. Είναι σαν να σας καταθέτω ακτινογραφία της ψυχής μου».

«Αναγνωρίζω ότι σαφέστατα και το γκελ και η δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα έχουν μία δυναμική, που δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Μπαίνω σε σκέψεις όμως για το ποια θα είναι η τύχη της κεντροαριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ στο ενδεχόμενο που το βήμα που φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας δεν περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

