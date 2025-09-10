Ρούτε: «Απολύτως απερίσκεπτες οι παραβιάσεις – Το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή» – Κρεμλίνο: «Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε»

Enikos Newsroom

διεθνή

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο ΝΑΤΟ, με τη Συμμαχία να δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της και τη Μόσχα να αποφεύγει να δώσει σαφείς απαντήσεις.

Πολωνία: Εικόνες από τα κατεστραμμένα ρωσικά drones και «συντρίμμια πυραύλου» – Η Μόσχα κάνει λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες»

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι «οι σύμμαχοι παραμένουν σε επαγρύπνηση και θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή της επικράτειάς τους».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας «απολύτως απερίσκεπτες» και πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν περαιτέρω τη στήριξή τους προς την Ουκρανία.

Πολωνία: Ο Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε να ενεργοποιηθεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ – Τι προβλέπει

Ο Ρούτε τόνισε επίσης ότι το περιστατικό ανέδειξε «μια πολύ επιτυχημένη αντίδραση εκ μέρους του ΝΑΤΟ».

Από την πλευρά του Κρεμλίνου, η πρώτη τοποθέτηση περιορίστηκε σε… άρνηση σχολιασμού.

Φον ντερ Λάιεν: «Απερίσκεπτη και άνευ προηγουμένου» η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από τη Ρωσία

«Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στην καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους.

«Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι ζήτημα του [ρωσικού] υπουργείου Άμυνας».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος της Μόσχας, ο Πεσκόφ απάντησε: «Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορεί καθημερινά τη Ρωσία για προκλήσεις, συνήθως χωρίς να το τεκμηριώνει».

15:50 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

