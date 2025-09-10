Φον ντερ Λάιεν: «Απερίσκεπτη και άνευ προηγουμένου» η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από τη Ρωσία

Η «παραβίαση» από τη Ρωσία του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά την επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, μοιάζει να ήταν «εσκεμμένη», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Πολωνία: «Πράξη επιθετικότητας» η παραβίαση ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones – Ο Πούτιν δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της Συμμαχίας

«Την περασμένη νύχτα στην Πολωνία, παρακολουθήσαμε την πιο σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος και οι ενδείξεις είναι πως επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια, όχι τυχαία», είπε στο X.

«Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει. Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος για τη Μόσχα, να ενισχύσουμε την υποστήριξη για την Ουκρανία και να επενδύσουμε στην άμυνα της Ευρώπης. Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες όπως η αμυντική γραμμή Ανατολική Συνοριακή Ασπίδα», πρόσθεσε.

Πολωνία: Ολοκληρώθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας – Ανοιχτός και πάλι ο εναέριος χώρος στη Βαρσοβία


Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «πρέπει να αναπτύξει ένα τείχος για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της, μετά την κατάρριψη από την Πολωνία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην ανατολική Ουκρανία.

«Γι’ άλλη μια φορά η Ρωσία δοκιμάζει τα κράτη στα σύνορα, την ΕΕ & το ΝΑΤΟ», έγραψε ο Κουμπίλιους σε ανάρτηση στο X. «Θα εργαστούμε μαζί με τα κράτη μέλη, τις συνοριακές χώρες και την Ουκρανία. Η Ρωσία πρέπει να σταματηθεί».


Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Κομισιόν θα προτείνει ένα νέο πρόγραμμα ποιοτικού στρατιωτικού πλεονεκτήματος για τη στήριξη των επενδύσεων στις δυνατότητες του ουκρανικού στρατού.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε έναν αγώνα. Έναν αγώνα για την ελευθερία μας και την ικανότητά μας να καθορίζουμε μόνοι μας το πεπρωμένο μας. Αυτή πρέπει να είναι η στιγμή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης», τόνισε.

«Μόλις σήμερα, είδαμε μια απερίσκεπτη και άνευ προηγουμένου παραβίαση του εναερίου χώρου της Πολωνίας και της Ευρώπης από περισσότερα από 10 ρωσικά drones Shahed. Η Ευρώπη στέκεται αλληλέγγυα με την Πολωνία».


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

