Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια αστυνομικοί για την «μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ – Αποκαλύφθηκε έπειτα από αυτοκτονία συναδέλφου τους

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομικοί

Εξηγήσεις στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση του ελλείμματος, το οποίο αποκαλύφθηκε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, μετά την αυτοκτονία (τον Οκτώβριο του 2022) υπαστυνόμου που επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος οικονομικού της Ασφάλειας, καλούνται να δώσουν αστυνομικοί – αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η «μαύρη τρύπα» φαίνεται να υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ και συνδέεται με χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες, όπως οδοιπορικά αστυνομικού προσωπικού, λόγω μετακινήσεων ή αποσπάσεων κ.ά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα χρήματα της διαχείρισης φαίνεται πως κατέληξαν σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παίγνια.

Ανάμεσα σε αυτούς που θα λογοδοτήσουν στην ανακρίτρια είναι διαχειριστές διευθύνσεων της ΕΛ.ΑΣ. στη συμπρωτεύουσα που διέθεταν, ατύπως, οικονομικά ποσά στον αυτόχειρα διαχειριστή, διευκολύνοντάς τον στην κάλυψη των αναγκών του ταμείου του, όπως επίσης πρόσωπο που ασκούσε εποπτικό ρόλο στις οικονομικές υπηρεσίες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας βασίζεται στα συμπεράσματα διαχειριστικού ελέγχου, ενώ αφορά πράξεις, όπως ψευδή βεβαίωση, παράβαση καθήκοντος κ.ά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Η αιτία που ίσως κρύβεται στο στόμα σας, σύμφωνα με μελέτη

50 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Καινοτομίας-Σημαντικό βήμα, αλλά όχι αρκετό, υποστηρίζει η Φαρμακοβιομηχανία

Έρχονται δύο νέα επιδόματα το φθινόπωρο-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα λάβουν

Ακίνητα: Τι αλλάζει στη φορολογία – Όλα τα μέτρα για να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες – Για ποιους μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Το FBI προειδοποιεί: Μεγάλο πρόβλημα με την κρυπτογράφηση των iPhone της Apple

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που σηκώνει βάρη σε 11 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:45 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Στο Εφετείο για να καταθέσει ο Νίκος Πλακιάς – Η συγκινητική συνάντηση κατά την άφιξή του

Με την κατάθεση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο ...
10:39 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που άρπαζε με τη βία κοσμήματα από πολίτες με τη βοήθεια συνεργών

Στη σύλληψη 22χρονου για τρεις περιπτώσεις ληστειών προχώρησαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης...
10:04 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Περιστέρι: Βίντεο από τη στιγμή που ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία χτυπά με το αυτοκίνητό του τον αστυνομικό

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 20χρονου γιου επιχειρη...
09:51 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ίλιον: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Πάρκο Τρίτση – 17 κάλυκες εντόπισαν οι αστυνομικοί

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) στο Ίλιον. Σύμφωνα με πληροφορίες, ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος