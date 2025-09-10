Παπανικολάου: Αποθέωση στα social media για τις δηλώσεις του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας – «Αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον έχουμε εφεύρει»

Ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ανδρών, Κώστας Παπανικολάου, δεν περιορίστηκε μόνο στη χαρά της πρόκρισης της στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, μετά την επιβλητική νίκη επί της Λιθουανίας, αλλά με δηλώσεις του έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και στήριξης προς την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, αποσπώντας τα εύσημα και την αποθέωση στα social media.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» συγκίνησε τους Έλληνες φιλάθλους με την τοποθέτησή του, αναδεικνύοντας την ανάγκη να αλλάξει η νοοτροπία γύρω από την τοξικότητα και την άδικη κριτική.

Ο Παπανικολάου, λίγο μετά την ιστορική πρόκριση επί της Λιθουανίας, τόνισε: «Το θέλαμε πάρα πολύ. Είμαστε στα ημιτελικά, αλλά δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα. Δεν έχουμε καταφέρει κάτι ακόμα. Δώσαμε στον εαυτό μας μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά να το κυνηγήσουμε».

Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί, καθώς στάθηκε ιδιαίτερα στη σκληρή κριτική που δέχθηκε η Εθνική Ελλάδας μετά την ήττα από τη Δανία (0-3), στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026, χρησιμοποιώντας μάλιστα σκληρή γλώσσα απέναντι στην τοξικότητα που κυριάρχησε στα social media.

«Μετά τη νίκη είναι ευκαιρία να πω το εξής. Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο, το ματς της Εθνικής μας, είδα πολύ κόσμο στα social media, πάρα πολλούς ανθρώπους, να μειώνουν τα παιδιά και την προσπάθεια αυτών των παιδιών. Μια νέα γενιά πολύ ελπιδοφόρα, που το ποδόσφαιρό μας ίσως δεν έχει ξαναδεί. Πέραν όλων αυτών, εκπροσωπούν την Ελλάδα», σημείωσε μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω νεαρά παιδιά να κάνουν αυτά τα σχόλια που είναι το συνηθισμένο, αλλά μεγάλους σε ηλικία να κρίνουν παίκτες νεαρούς 22, 23 ή 24, αλλά και μεγαλύτερους παίκτες με μια πορεία στο ποδόσφαιρο. Στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας», τόνισε.

«Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν σωστοί και χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Όταν εμείς δίνουμε αυτά τα παραδείγματα, πώς περιμένουμε τα παιδιά να γίνουν έτσι; Έγινε στον αθλητισμό, αλλά δυστυχώς είναι μικρογραφία του πώς είμαστε σαν λαός. Πρέπει να αλλάξει αυτό το τσιπάκι. Να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό, την τοξικότητα και τα άσχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αποθέωση στα social media

Το ξεκάθαρο μήνυμα του Παπανικολάου, πως οι Έλληνες πρέπει να στηρίζουν όσους εκπροσωπούν τη χώρα στα γήπεδα, έκανε αμέσως τον γύρο των μέσων κοινωνικές δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να τον αποθεώνουν.

«Μπράβο Κώστα, αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε», έγραψε μεταξύ άλλων στην πλατφόρμα Χ ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.

Δείτε τις δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου και θα καταλάβετε πώς πρέπει να είναι ο αρχηγός μιας εθνικής ομάδας που μας ενώνει όλους.

Δηλώσεις με μεγαλείο που αποπνέουν αθλητική και κοινωνική υγεία.

Μπράβο Κώστα, αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε….#EuroBasket2025



«Συγχαρητήρια στον αρχηγό Κ. Παπανικολάου για την ηρωική εμφάνιση αλλά και για τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι», τόνισε στο Facebook ο πρώην βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος.

Οι δηλώσεις του αρχηγού της «γαλανόλευκης» έγιναν viral, με το όνομά του να γίνεται trend και τους χρήστες να αναφέρονται σε αυτόν με τα πιο εγκωμιαστικά σχόλια.

«Αν δεν υπήρχε ο Κώστας Παπανικολάου θα έπρεπε να τον έχουμε εφεύρει», έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

Θα το ξαναπω..

Αν δεν υπηρχε ο Κωστας Παπανικολαου θα επρεπε να τον εχουμε εφευρει !!!



«Ο Παπανικολάου είναι ένας σπουδαίος αρχηγός, αλλά αυτές οι δηλώσεις μετά τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του με την Εθνική, δείχνουν τι άνθρωπος είναι!» σημείωσε ένας άλλος.

«Ο αρχηγός της Εθνικής δεν είναι μόνο σπουδαίος αθλητής, αλλά και τεράστια προσωπικότητα», σχολίασε ένας τρίτος.

Κώστας Παπανικολάου

Ο αρχηγός της Εθνικής δν είναι μόνο σπουδαίος αθλητής, αλλά κ τεράστια προσωπικότητα.

Σπάνια βρίσκεις αθλητή με τόσο καλά δομημένο λόγο, σοβαρά επιχειρήματα κ απόψεις.

Θα λείψει πολύ όταν έρθει η ώρα να αποσυρθεί 🏀🇬🇷#OlympiacosBC #HellasBasketball #LTUGRE pic.twitter.com/d7lGwODtsj — Red Samurai (@RedSamurai_7) September 9, 2025



«Την ώρα μιας μεγάλης νίκης ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για την εθνική ποδοσφαίρου και τα κακόβουλα σχόλια που κάνουν κάποιοι από τον καναπέ τους για τους αθλητές μας. Κώστα είσαι σπουδαίος».

Την ώρα μιας μεγάλης νίκης ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για την εθνική ποδοσφαίρου και τα κακόβουλα σχόλια που κάνουν κάποιοι από τον καναπέ τους για τους αθλητές μας.

Κώστα είσαι σπουδαίος



«Ο λόγος του Κώστα Παπανικολάου για την Εθνική ποδοσφαίρου και πώς λοιδορήθηκαν αθλητές λόγω της ήττας αποδεικνύει γιατί είναι ο αξιότερος αρχηγός που θα μπορούσε να έχει η Εθνική Ελλάδος (πέρα από την άψογη επαγγελματική του πορεία)».