Παπανικολάου: Αποθέωση στα social media για τις δηλώσεις του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας – «Αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον έχουμε εφεύρει»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Κώστας Παπανικολάου Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
Φωτογραφία: Intime

Ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ανδρών, Κώστας Παπανικολάου, δεν περιορίστηκε μόνο στη χαρά της πρόκρισης της στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, μετά την επιβλητική νίκη επί της Λιθουανίας, αλλά με δηλώσεις του έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και στήριξης προς την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, αποσπώντας τα εύσημα και την αποθέωση στα social media.

Eurobasket 2025: Επόμενος στόχος της Εθνικής η Τουρκία – Συνεχίζει να κοιτάει ψηλά μετά την θριαμβευτική νίκη επί της Λιθουανίας

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» συγκίνησε τους Έλληνες φιλάθλους με την τοποθέτησή του, αναδεικνύοντας την ανάγκη να αλλάξει η νοοτροπία γύρω από την τοξικότητα και την άδικη κριτική.

Ο Παπανικολάου, λίγο μετά την ιστορική πρόκριση επί της Λιθουανίας, τόνισε: «Το θέλαμε πάρα πολύ. Είμαστε στα ημιτελικά, αλλά δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα. Δεν έχουμε καταφέρει κάτι ακόμα. Δώσαμε στον εαυτό μας μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά να το κυνηγήσουμε».

Τηλεθέαση (9/9): Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής με την Λιθουανία

Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί, καθώς στάθηκε ιδιαίτερα στη σκληρή κριτική που δέχθηκε η Εθνική Ελλάδας μετά την ήττα από τη Δανία (0-3), στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026, χρησιμοποιώντας μάλιστα σκληρή γλώσσα απέναντι στην τοξικότητα που κυριάρχησε στα social media.

«Μετά τη νίκη είναι ευκαιρία να πω το εξής. Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο, το ματς της Εθνικής μας, είδα πολύ κόσμο στα social media, πάρα πολλούς ανθρώπους, να μειώνουν τα παιδιά και την προσπάθεια αυτών των παιδιών. Μια νέα γενιά πολύ ελπιδοφόρα, που το ποδόσφαιρό μας ίσως δεν έχει ξαναδεί. Πέραν όλων αυτών, εκπροσωπούν την Ελλάδα», σημείωσε μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω νεαρά παιδιά να κάνουν αυτά τα σχόλια που είναι το συνηθισμένο, αλλά μεγάλους σε ηλικία να κρίνουν παίκτες νεαρούς 22, 23 ή 24, αλλά και μεγαλύτερους παίκτες με μια πορεία στο ποδόσφαιρο. Στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας», τόνισε.

«Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν σωστοί και χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Όταν εμείς δίνουμε αυτά τα παραδείγματα, πώς περιμένουμε τα παιδιά να γίνουν έτσι; Έγινε στον αθλητισμό, αλλά δυστυχώς είναι μικρογραφία του πώς είμαστε σαν λαός. Πρέπει να αλλάξει αυτό το τσιπάκι. Να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό, την τοξικότητα και τα άσχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αποθέωση στα social media

Το ξεκάθαρο μήνυμα του Παπανικολάου, πως οι Έλληνες πρέπει να στηρίζουν όσους εκπροσωπούν τη χώρα στα γήπεδα, έκανε αμέσως τον γύρο των μέσων κοινωνικές δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να τον αποθεώνουν.

«Μπράβο Κώστα, αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε», έγραψε μεταξύ άλλων στην πλατφόρμα Χ ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.


«Συγχαρητήρια στον αρχηγό Κ. Παπανικολάου για την ηρωική εμφάνιση αλλά και για τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι», τόνισε στο Facebook ο πρώην βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος.

Οι δηλώσεις του αρχηγού της «γαλανόλευκης» έγιναν viral, με το όνομά του να γίνεται trend και τους χρήστες να αναφέρονται σε αυτόν με τα πιο εγκωμιαστικά σχόλια.

«Αν δεν υπήρχε ο Κώστας Παπανικολάου θα έπρεπε να τον έχουμε εφεύρει», έγραψε ένας χρήστης στο Χ.


«Ο Παπανικολάου είναι ένας σπουδαίος αρχηγός, αλλά αυτές οι δηλώσεις μετά τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του με την Εθνική, δείχνουν τι άνθρωπος είναι!» σημείωσε ένας άλλος.

«Ο αρχηγός της Εθνικής δεν είναι μόνο σπουδαίος αθλητής, αλλά και τεράστια προσωπικότητα», σχολίασε ένας τρίτος.


«Την ώρα μιας μεγάλης νίκης ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για την εθνική ποδοσφαίρου και τα κακόβουλα σχόλια που κάνουν κάποιοι από τον καναπέ τους για τους αθλητές μας. Κώστα είσαι σπουδαίος».


«Ο λόγος του Κώστα Παπανικολάου για την Εθνική ποδοσφαίρου και πώς λοιδορήθηκαν αθλητές λόγω της ήττας αποδεικνύει γιατί είναι ο αξιότερος αρχηγός που θα μπορούσε να έχει η Εθνική Ελλάδος (πέρα από την άψογη επαγγελματική του πορεία)».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Η αιτία που ίσως κρύβεται στο στόμα σας, σύμφωνα με μελέτη

50 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Καινοτομίας-Σημαντικό βήμα, αλλά όχι αρκετό, υποστηρίζει η Φαρμακοβιομηχανία

Έρχονται δύο νέα επιδόματα το φθινόπωρο-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα λάβουν

Ακίνητα: Τι αλλάζει στη φορολογία – Όλα τα μέτρα για να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες – Για ποιους μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Το FBI προειδοποιεί: Μεγάλο πρόβλημα με την κρυπτογράφηση των iPhone της Apple

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που σηκώνει βάρη σε 11 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:21 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Eurobasket 2025: Επόμενος στόχος της Εθνικής η Τουρκία – Συνεχίζει να κοιτάει ψηλά μετά την θριαμβευτική νίκη επί της Λιθουανίας

Ακόμη μια θριαμβευτική βραδιά πρόσθεσε η Εθνική ομάδα στο… σακούλι της έπειτα από τη μεγ...
04:30 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Κώστας Σλούκας: «Ήταν άλλη μία μεστή εμφάνιση – Ανοίγει η όρεξη…»

Ο Κώστας Σλούκας δεν έκρυψε πως… ανοίγει η όρεξη των Ελλήνων διεθνών, νίκη με τη νίκη, λ...
23:56 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν κερδίσαμε κάτι» – Το μήνυμα στους συμπαίκτες του μετά τη μεγάλη πρόκριση – ΒΙΝΤΕΟ

Η Εθνική Ελλάδας προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 μετά από 16 χρόνια. Οι παίκτες τ...
23:10 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Άρης: Ανακοίνωσε τον Μανόλο Χιμένεθ

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μανόλο Χιμένεθ μέχρι το τέλος της ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος