Eurobasket 2025: Επόμενος στόχος της Εθνικής η Τουρκία – Συνεχίζει να κοιτάει ψηλά μετά την θριαμβευτική νίκη επί της Λιθουανίας

Ακόμη μια θριαμβευτική βραδιά πρόσθεσε η Εθνική ομάδα στο… σακούλι της έπειτα από τη μεγάλη νίκη επί της Λιθουανίας με 76 – 87 που σήμανε την πρόκριση της «γαλανόλευκης» στην 4άδα του Eurobasket 2025.

Για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ακόμα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

Και τώρα η Τουρκία

Στον δρόμο της Εθνικής μας για τον τελικό βρίσκεται η Τουρκία του γνώριμού μας Εργκίν Αταμάν, που απέκλεισε με ευκολία την Πολωνία, στο παιχνίδι που προηγήθηκε χρονικά την Τρίτη (9/9). Εφόσον η «επίσημη αγαπημένη» πάρει τη νίκη την Παρασκευή (12/9), τότε θα διεκδικήσει την πρωτιά στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου θα βρεθεί μια μεταξύ των Σλοβενίας και Γερμανίας.

Η Ελλάδα έχει έτσι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να μπει στη ζώνη των μεταλλίων, μετά την 3η θέση που κατέκτησε το 2009.

Ο Τούρκος κόουτς θα βρεθεί αντιμέτωπος με πέντε παίκτες του από τον Παναθηναϊκό. Την ίδια στιγμή, ο Βασίλης Σπανούλης και ο Εργκίν Αταμάν θα τεθούν για πρώτη φορά αντιμέτωποι σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Οι δύο προπονητές έχουν κοντραριστεί συνολικά πέντε φορές στο παρελθόν, από τότε που ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην άκρη του πάγκου του Παναθηναϊκού, με τον Βασίλη Σπανούλη να κοντράρεται μαζί του, από τον πάγκο του Περιστερίου και της Μονακό.

Ο Τούρκος τεχνικός έχει την υπεροχή απέναντι στον Λαρισαίο προπονητή με 4-1. Η μοναδική νίκη του Βασίλη Σπανούλη απέναντι στον Εργκίν Αταμάν ήταν στην παρθενική παρουσία του Έλληνα τεχνικού στον πάγκο της Μονακό για το ματς της Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, όπου ξεκίνησε με το… δεξί.

Giannis ο ηγέτης

Μπορεί να ήταν αναμενόμενη, όμως είναι πάντα άξια αναφοράς η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του μεγάλου σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ο οποίος (και) στη νίκη επί των Λιθουανών έδειξε γιατί θεωρείται ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Σοβαρός, μετρημένος στις επιλογές του και κυρίως ψύχραιμος ακόμα κι όταν το παιχνίδι δεν ξεκίνησε για την Εθνική Ελλάδας με τον επιθυμητό τρόπο, πήρε από το χέρι ξανά τους συμπαίκτες του δείχνοντας τους τον δρόμο για τα μετάλλια.

Εκτός από τους 29 πόντους που σημείωσε, ο Greak Freak είχε την χαρά να δει τον Βασίλη Τολιόπουλο να τα… βάζει από παντού, σταματώντας στους 17 πόντους, τον Κώστα Αντετοκούνμπο να κάνει το βήμα μπροστά σε άμυνα και επίθεση και τον Κώστα Σλούκα να παίζει καταπληκτικά και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, κατέθεσε και την ψυχή του, παίζοντας μεγάλες άμυνες και βάζοντας μεγάλα σουτ.

Από την πλευρά τους, οι Λιθουανοί βασίστηκαν αποκλειστικά στον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος έβγαλε εκτός αγώνα τον Ντίνο Μήτογλου και γενικότερα φόρτωσε με φάουλ όλους τους Έλληνες ψηλούς. Ο Λιθουανός σέντερ μέτρησε 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, αλλά δεν γινόταν να τα βάλει με όλη την ελληνική ομάδα.

Αυτό όμως που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση σε όλους εμάς που δεν βρισκόμαστε κοντά στην Εθνική για να γνωρίζουμε με ακρίβεια όσα συμβαίνουν στους κόλπους της, ήταν η κίνησή του μετά τη λήξη της αναμέτρησης να μαζέψει τους συμπαίκτες του στο κέντρο του γηπέδου και να τους υπενθυμίσει με τον δικό του τρόπο πως τίποτα δεν έχει τελειώσει. «Δεν κερδίσαμε τίποτα… Ακόμα μια νίκη», ακούστηκε να φωνάζει χαρακτηριστικά, ενώ ο Κώστας Σλούκας προσπάθησε με μια κραυγή να τους επαναφέρει όλους στην πραγματικότητα.

Σπανούλης: «Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι μπροστά μας»

O «στρατηγός» της Εθνικής μας ομάδας που εκ του αποτελέσματος φαίνεται να την καθοδηγεί άψογα, φάνηκε συγκρατημένα αισιόδοξος στις δηλώσεις του και με πίστη στις δυνατότητες των παικτών του.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας μίλησε μετά την επική πρόκριση επί της Λιθουανίας, τονίζοντας πως το μυαλό όλων είναι στο επόμενο παιχνίδι με αντίπαλο την Τουρκία με φόντο ένα εισιτήριο για τον τελικό.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

«Κάναμε μία νίκη και περάσαμε στα ημιτελικά. Τώρα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι μπροστά μας, θα προετοιμαστούμε γι’ αυτό και θα είμαστε έτοιμοι. Είναι μία νίκη που μας πάει στα ημιτελικά. Λέει πολλά και ταυτόχρονα δεν λέει και τίποτα γιατί έχουμε ακόμα πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας», είπε αρχικά ο ομοσπονδιακός προπονητής και πρόσθεσε:

«Παίξαμε εξαιρετικά, ήταν πολύ καλή η συμπεριφορά και στην άμυνα και στην επίθεση. Για ακόμη μία φορά σκοράραμε σε μία πολύ καλή άμυνα σχεδόν 90 πόντους. Παίξαμε καλές άμυνες, παλέψαμε και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γι’ αυτή την προσπάθεια. Δεν με ενδιαφέρει που δεν μπήκαν στο τέλος τα σουτ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, όταν βγαίνουν τέτοια σουτ. Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ακόμα ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και θα ετοιμαστούμε. Έχουμε ακόμα μία ημέρα έξτρα ξεκούρασης και θα είμαστε έτοιμοι».

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε κι ο Κώστας Σλούκας που έκανε λόγο για μια ακόμη νίκη που ανοίγει την… όρεξη στους διεθνείς μας.

«Δεν σκεφτόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε τι έχουμε και τι δεν έχουμε κάνει. Όλοι κατέθεσαν ψυχή σήμερα, και αν εξαιρέσουμε το νωθρό παιχνίδι στην αρχή, ελέγξαμε τον αγώνα. Ήταν άλλη μία μεστή εμφάνιση από την πλευρά μας. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να χαρούμε μια μεγάλη επιτυχία, αλλά φυσικά ανοίγει και η όρεξη μαζί. Δεν τίθεται θέμα για μένα για το αν θα είμαι εκεί για την Εθνική Ομάδα ή όχι. Έχω μείνει εκτός μόνο όταν είχα πρόβλημα τραυματισμού. Κάθε χρόνο πιστέυω την ομάδα και πολύ περισσότερο φέτος με τον Βασίλη στο τιμόνι. Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα, ο Αταμάν είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Να ξεκουραστούμε λίγο και να πάμε να παίξουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με τον κόσμο στο πλευρό μας. Είναι μια μεγάλη μέρα και στιγμή σήμερα και ελπίζω να κάναμε περήφανους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δεν μας φοβίζει κάτι. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι, να μπαίνουμε δυνατά στα παιχνίδια, η ομάδα παίζει σκληρά και βελτιώνεται όπως για παράδειγμα στα ριμπάουντ. Δώσαμε μεγάλες μάχες και ήρθε μια νίκη σημαντική με μεστή εμφάνιση,» είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Σλούκας.