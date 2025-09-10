Επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απόψε

Enikos Newsroom

διεθνή

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Διεθνής ανησυχία για τη Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκλήθηκε να συνεδριάσει κατεπειγόντως την Τετάρτη (10/9), την επομένη των πληγμάτων του Ισραήλ στο Κατάρ, ενημέρωσαν την Τρίτη (9/9) διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συνεδρίαση προβλέπεται να αρχίσει στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 22:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν αιτημάτων ιδίως της Αλγερίας και του Πακιστάν, εξήγησαν.

Συγκεκριμένα, το Αλγέρι υπέβαλε αίτημα να συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά την επιδρομή του Ισραήλ με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς που συνεδρίαζαν στο Κατάρ, ανέφεραν την Τρίτη διπλωματικές πηγές.

Η διπλωματία της Αλγερίας ζήτησε η έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ να γίνει σήμερα Τετάρτη, διευκρίνισαν οι πηγές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

ΝΔ: Fake news της αντιπολίτευσης τα περί επιβολής μείωσης ΦΠΑ από Ε.Ε.

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
02:00 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: «Ομαδική ψυχογενής ασθένεια» προκάλεσε συναγερμό για τοξικές ουσίες στο αεροδρόμιο Χίθροου, λέει επιστήμονας

Μια πηγή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, στην Βρετανία, ανέφερε την Τρίτη ότι ο πανικός και η α...
01:00 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Κατάρ: Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, ...
23:28 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Κατάρ: Τι δείχνει η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα – Η κατάρρευση της διπλωματίας και οι προθέσεις του Νετανιάχου

Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, ο αλ-Χάγια ήταν ο κύριος διαπραγματευτής της Χαμάς, στέλνον...
22:52 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Ο πιστός άνθρωπος του Μακρόν που διορίστηκε νέος Πρωθυπουργός στη Γαλλία – Οι ισορροπίες που πρέπει να βρει στη Βουλή

Παραμένοντας επικεφαλής του Υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο 39χρονος αποστάτης από τη Δεξιά έχε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος