Επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απόψε

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκλήθηκε να συνεδριάσει κατεπειγόντως την Τετάρτη (10/9), την επομένη των πληγμάτων του Ισραήλ στο Κατάρ, ενημέρωσαν την Τρίτη (9/9) διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συνεδρίαση προβλέπεται να αρχίσει στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 22:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν αιτημάτων ιδίως της Αλγερίας και του Πακιστάν, εξήγησαν.

Συγκεκριμένα, το Αλγέρι υπέβαλε αίτημα να συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά την επιδρομή του Ισραήλ με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς που συνεδρίαζαν στο Κατάρ, ανέφεραν την Τρίτη διπλωματικές πηγές.

Η διπλωματία της Αλγερίας ζήτησε η έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ να γίνει σήμερα Τετάρτη, διευκρίνισαν οι πηγές.