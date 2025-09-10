Κατάρ: Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς.

Κατάρ: Τι δείχνει η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα – Η κατάρρευση της διπλωματίας και οι προθέσεις του Νετανιάχου

Διευκρίνισε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν το Κατάρ για την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση 10 λεπτά μετά την έναρξή της, χαρακτηρίζοντας «ύπουλη» την επίθεση του Ισραήλ.

Διαβεβαίωσε ωστόσο πως το Κατάρ δεν θα εγκαταλείψει τον μεσολαβητικό ρόλο του στη διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

