Δρομολόγια του τρόμου: «Μην μιλάς στην κοπέλα» – Δύο σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος γυναικών μέσα σε λεωφορεία

Βίντεο – ντοκουμέντο από την σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε νεαρή γυναίκα σε αστικό λεωφορείο φέρνει στη δημοσιότητα το STAR.

Σε αυτό φαίνεται ένας άνδρας να αγγίζει την 22χρονη κοπέλα μέσα στο λεωφορείο. Για καλή της τύχη, ο οδηγός κατάλαβε τι γίνεται και  – σύμφωνα με τον ίδιο – εγκλώβισε τον δράστη, κλείνοντας τις πόρτες.

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η μια από τις δύο συνολικά σεξουαλικές επιθέσεις που καταγράφηκαν σε λεωφορεία μέσα σε λίγες ώρες.

Σεξουαλική παρενόχληση στο λεωφορείο Ε14

«Αδελφέ μην της μιλάς, κάτσε λίγο κάτω σε παρακαλώ. Κάτσε λίγο κάτω σε παρακαλώ. Θέλω να σε παρακαλέσω. Να μην παρακαλέσεις τίποτα, κάτσε κάτω. Κάτσε πιο πίσω. Να μην απλώνεις χέρι».

Είναι η στιγμή που ο οδηγός διώχνει τον άνδρα μακριά από την κοπέλα που κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση μέσα στο λεωφορείο Ε14, στη γραμμή Σύνταγμα – Μαρούσι.

«Έχω σταματήσει στον Άγιο Θωμά γιατί έχω μια σεξουαλική παρενόχληση και έχουμε φωνάξει την αστυνομία».

Στο βίντεο που τράβηξε επιβάτης και πρόβαλε το STAR, ακούγεται ο 52χρονος άνδρας από την Αλβανία να ζητάει συγγνώμη.

Από την πλευρά του, ο οδηγός περιγράφει πώς έγινε το περιστατικό.

«Η κοπέλα φώναξε δυνατά ”Είσαι ανώμαλος”. Λέω τι έγινε, μου λέει με χάιδεψε, μου έπιασε το στήθος, μου έπιασε τα πόδια. Οι πόρτες δεν ανοίγουν λέω σε κανένα. Είχα και δέκα επιβάτες μέσα, μη φύγει. Η κοπέλα έτρεμε, δε μπορούσε να μιλήσει».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κατέφθασαν στη στάση του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι, όπου ο οδηγός είχε σταματήσει το λεωφορείο προκειμένου να συλλάβουν τον άνδρα.

Δρομολόγια του τρόμου: Δύο σεξουαλικές επιθέσεις μέσα σε λίγες ώρες

Το πρώτο περιστατικό έγινε στις 11 το πρωί της Δευτέρας (8/9) στο Μαρούσι.

Όπως αναφέρει το STAR, το δεύτερο περιστατικό έγινε στη μία τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) στην Πατησίων, όταν ένας άνδρας από το Μπαγκλαντές κατέβασε τα ρούχα του μέσα στο τρόλεϊ 11 και ακούμπησε γυμνός μια 36χρονη γυναίκα.

Αρκετές κοπέλες λένε ότι προσέχουν πολύ μέσα στις συγκοινωνίες.

00:07 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

