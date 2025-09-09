Καιρός: Ζέστη και μελτέμια τις επόμενες ημέρες – «Το Σαββατοκύριακο θα πάμε ξανά για μπάνιο»

Συνεχίζεται το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού παρά το ότι διανύουμε το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου με κύρια χαρακτηριστικά του τις λιακάδες και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό στο ίδιο μοτίβο θα κινηθεί ο καιρός έως το τέλος της εβδομάδας, «φτάνοντας ουσιαστικά στα μέσα του Σεπτεμβρίου, χωρίς το Φθινόπωρο να μας έχει αγγίξει ακόμα».

«Για αύριο το πρωί προβλέπονται ομίχλες στα δυτικά, ενώ αίθριος θα είναι ο ουρανός στη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και ιδίως στα βουνά. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 32-35 βαθμούς στα ηπειρωτικά ενώ στα νησιά και την Κρήτη στους 30-32 βαθμούς Κελσίου» τόνισε ο Τάσος Αρνιακός.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και ασθενείς ανέμους 2-4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς, σύμφωνα με την πρόγνωση του Τάσου Αρνιακού.

Την Πέμπτη παρόμοιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες, όπως ανέφερε ο ίδιος.

Ζιακοπούλου: «Αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάμε ξανά για μπάνιο»

Ζέστη, μελτέμια και μπάνια μέχρι το Σαββατοκύριακο είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, με την ηλιοφάνεια να είναι αισθητή σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι και πάλι καλοκαιρινό και θα πάμε για μπάνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Νικολέτα Ζιάκοπουλου, σημειώνοντας ότι παρότι βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο, οι ημέρες διατηρούν έντονα τα χαρακτηριστικά του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή της, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μόνο μεμονωμένες μπόρες σε ορεινές περιοχές τις μεσημεριανές ώρες. Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίζει τους 32-33 βαθμούς στα ηπειρωτικά και θα παραμένει λίγο χαμηλότερη σε Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη λόγω του βοριά.

Για την Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου, λίγο υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30 βαθμούς, με αραιές νεφώσεις μόνο το πρωί και ασθενείς ανέμους.

Αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, με εξασθένηση βοριάδων (5 μποφόρ) και άνοδο της θερμοκρασίας έως τους 34 βαθμούς, τοπικά ενώ την Πέμπτη, με το άνοιγμα των σχολείων, ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός σε όλη τη χώρα, με πιθανές μπόρες το μεσημέρι σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33 και τοπικά στα ανατολικά 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 και κατά τόπους τους 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους αυξημένες και θα σημειωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, έως το απόγευμα.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, βαθμιαία θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-09-2025

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα διατηρηθούν ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από αργά το απόγευμα θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-09-2025

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.