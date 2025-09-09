Χαρίτσης στη Βουλή: Μισό καφέ την ημέρα τα μέτρα στήριξης Μητσοτάκη – Ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας στους εργολάβους η «κοινωνική αντιπαροχή»

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν απέτυχε. Πέτυχε», τόνισε στη Βουλή ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση υπηρετεί με συνέπεια το σχέδιο της: «να συγκεντρώνει τον πλούτο στα χέρια των λίγων, να προστατεύει τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια και να αφήνει τα νοικοκυριά να πληρώνουν τον λογαριασμό. Με το υπερπλεόνασμα που προκύπτει από την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς ρεύματος και τα καύσιμα, ο πρωθυπουργός μοιράζει ψίχουλα για να κερδίσει πολιτικό χρόνο».

Για τις φορολογικές ελαφρύνσεις ανέφερε: «Η περιβόητη μείωση φόρου που παρουσίασε στη ΔΕΘ ισοδυναμεί με μόλις 1,5-2 ευρώ την ημέρα για τα χαμηλά εισοδήματα». Σχολίασε δηκτικά: «Ευχαριστούμε κύριε Μητσοτάκη. Στην υγειά σας» και τόνισε ότι «οι εργαζόμενοι βλέπουν τον μισθό τους να τελειώνει στις 16 του μήνα, ενώ την ίδια στιγμή τα golden boys και τα μερίσματα των εισηγμένων εταιρειών ρεκόρ κερδοφορίας παραμένουν στο απυρόβλητο».

Για τη στεγαστική κρίση υποστήριξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η κυβέρνηση κάνει «Νέα μπίζνα για εργολάβους» και εξήγησε: «Το νομοσχέδιο για την ‘κοινωνική αντιπαροχή’ είναι, στην πραγματικότητα, ακόμη μία εξυπηρέτηση των εργολάβων. Αλλάζουν τον δικό τους νόμο κατ’ απαίτηση των κατασκευαστών. Τους δίνουν κυριότητα στο 70% της κατασκευής, ενοίκια, διαχείριση, ακόμα και υπαγωγή στις Συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας. Ό,τι ζήτησαν, το πήραν. Αντί για κοινωνική στέγη, η κυβέρνηση δίνει ένα νέο Ελντοράντο για real estate και funds.

Συνεχίζοντας υποστήριξε: «Δεν είναι κοινωνική αντιπαροχή. Είναι ξεπούλημα. Με ‘αντιπαροχή’ μόλις 30% και χωρίς καμία εγγύηση χαμηλών ενοικίων, το νομοσχέδιο βαφτίζει κοινωνική πολιτική την ιδιωτικοποίηση δημόσιας περιουσίας. “Είναι ντροπή να επικαλείστε τη στεγαστική κρίση για να την παραδώσετε στα συμφέροντα. Αυτό που φέρνετε δεν είναι κοινωνική πολιτική – είναι ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας στους εργολάβους».

«Αποκαλύπτοντας το πραγματικό σχέδιο» είπε: «Ο πρωθυπουργός προωθεί μια Ελλάδα-παράδεισο για εργολάβους, funds και golden visa. Μια χώρα που θα θυμίζει Ταϊλάνδη, με τους πολίτες αποκλεισμένους από τα άβατα του υπερτουρισμού. Μια χώρα όπου οι νέοι θα μένουν στα παιδικά τους δωμάτια και οι εργαζόμενοι θα γίνονται σκλάβοι του 13ωρου. Η σημερινή κυβέρνηση δεν θέλει να λύσει το στεγαστικό – θέλει να αυξήσει τις τιμές και τα κέρδη για λίγους».

Η Νέα Αριστερά, είπε ο κ. Χαρίτσης, καταθέτει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές λύσεις:

  • πλαφόν στα ενοίκια και πραγματική προστασία των ενοικιαστών
  • περιορισμό του Airbnb που στραγγαλίζει τις γειτονιές
  •  κατάργηση της golden visa που τροφοδοτεί την κερδοσκοπία
  • προστασία των σπιτιών από funds και πλειστηριασμούς
  •  ίδρυση Τράπεζας Κοινωνικής Στέγης για φθηνή και αξιοπρεπή κατοικία.

Ο επικεφαλής της «Νέας Αριστεράς», έκλεισε με προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό: «Όχι τρίτη ευκαιρία στον κ. Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, άλλα σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλα Τέμπη και άλλη συγκάλυψη».

