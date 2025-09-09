Ιπποκράτειο: Τι λέει η σύζυγος του ασθενούς που κατήγγειλε τον γιατρό για «φακελάκι»

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν τα όσα είπε η σύζυγος του ασθενούς, η οποία κατήγγειλε στις Αρχές τον γιατρό που ζήτησε «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και τον παγίδευσε, μαζί με αστυνομικούς, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Ο γιατρός είπε στην σύζυγο χειρουργημένου ασθενούς ότι έχει ταρίφα 5.000 ευρώ, αλλά της κάνει… σκόντο και ζήτησε 3.000 ευρώ, για να προσέχει, όπως είπε, τον άνθρωπο της, που νοσηλεύονταν στην εντατική.

«Θα μου δώσεις 3.000 χιλιάρικα»

Η σύζυγος έκανε καταγγελία στην αστυνομία και ο καρδιοχειρουργός συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. «Αδικία να πατάνε επάνω στην ανάγκη σου. Την Πέμπτη το μεσημέρι ο άνδρας μου μπήκε στην εντατική και αφού ο γιατρός μου έκανε την ενημέρωση μου λέει ” άκου να σου πω κορίτσι μου, εγώ παίρνω 5.000. Επειδή είσαι εσύ, θα μου δώσεις 3.000” και παθαίνω σοκ», είπε η ίδια μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο σύζυγός της είχε μόλις βγει από ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο στην καρδιά και ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής είχε το θράσος να ζητά φακελάκι. Μέχρι την Κυριακή ήταν σε απόγνωση, καθώς από την μια προσπαθούσε να βρει τα χρήματα, ενώ από την άλλη δεν ήθελε να υποκύψει στον εκβιασμό του γιατρού.

Τότε, απευθύνθηκε στους αστυνομικούς του τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι προσημείωσαν τα χαρτονομίσματα. Η γυναίκα έκλεισε ραντεβού με τον γιατρό και μόλις εκείνος παρέλαβε τον φάκελο με τα χρήματα, οι αδιάφθοροι του πέρασαν χειροπέδες στο νοσοκομείο.

Ο κ. Χρήστος Παπαναστάσης, πρόεδρος Εργαζομένων Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, τόνισε: «Όλοι οι εργαζόμενοι που γνωρίζουμε τον συγκεκριμένο γιατρό πέσαμε από τα σύννεφα γιατί δεν είχε δώσει αφορμή για τέτοια φαινόμενα».

Ερευνούν αν έχει λάβει χρήματα και από άλλους ασθενείς

Σύμφωνα με τα όσα είπε η γυναίκα στα στελέχη Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ο γνωστός καρδιοχειρουργός ζήτησε το ποσό, προκειμένου να προσέχει τον άνδρα της μετά το χειρουργείο. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες ερευνούν εάν ο γιατρός είχε λάβει χρήματα και από άλλους ασθενείς.

Αυτό που εξοργίζει είναι πως παρότι ο νόμος δίνει πλέον τη δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα, εκείνος φέρεται να έπαιρνε χρήματα από απελπισμένους συγγενείς ασθενών.

Ο Ιωάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών δήλωσε: «Όταν υπάρχει δημόσιος λειτουργός, ο οποίος εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο, στην πρωινή λειτουργία, την απόλυτα δωρεάν, είναι εξαιρετικά ανήθικο, απάνθρωπο και αντιδεοντολογικό να προβαίνει σε τέτοιες διαδικασίες».

Σημειώνεται ότι ο σύζυγος της καταγγέλλουσας αντιμετώπιζε πολλά και σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Ήταν διαβητικός και οι γιατροί είχαν προχωρήσει στον ακρωτηριασμό του ποδιού του, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε πολύ σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά.

 

