Ταξί: Τι αναφέρει το υπουργείο Τουρισμού για την απεργία των οδηγών – Οι διευκρινίσεις για την ΚΥΑ

Enikos Newsroom

πολιτική

Ταξί: Τι αναφέρει το υπουργείο Τουρισμού για την απεργία των οδηγών – Οι διευκρινίσεις για την ΚΥΑ

Με αφορμή τη 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική, πηγές του υπουργείου Τουρισμού διευκρινίζουν ότι η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση Μεταφορών και Τουρισμού δεν εισάγει νέες ρυθμίσεις, αλλά αποσαφηνίζει και ενισχύει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Υπενθυμίζεται τι προβλέπει η ΚΥΑ:

• Ο μισθωτής μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, όπως ήδη προβλέπεται από τον ν. 4093/2012 και εφαρμόζεται από το 2020 μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Μεταφορών.

• Διατηρούνται όλοι οι περιορισμοί στο τουριστικό μεταφορικό έργο (ελάχιστο μίσθωμα, ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης, υποχρεώσεις οδηγών: ξένη γλώσσα, απολυτήριο λυκείου, ασφαλιστική ενημερότητα).

• Δεν θίγεται η απαγόρευση πολλαπλής μίσθωσης στα οχήματα τουριστικής μίσθωσης.

• Παραμένει σε ισχύ το πλαίσιο ποινών όπως έχει θεσπιστεί από το 2014.

• Σκοπός είναι η διαφύλαξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η κάλυψη των αυξημένων αναγκών μεταφοράς λόγω της εκρηκτικής ανόδου των επισκεπτών.

Όπως σχολιάζουν πηγές του υπουργείου Τουρισμού «ο ελληνικός τουρισμός έχει αλλάξει σελίδα. Εκσυγχρονίζεται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται. Πρόκειται για ένα κλάδο της οικονομίας που στηρίζεται στην ποιότητα, στη φιλοξενία και στην αυθεντική εμπειρία. Για να πετύχει αυτή η μετάβαση, κάθε κρίκος της αλυσίδας – από τη διαμονή μέχρι τη μεταφορά – πρέπει να λειτουργεί με επαγγελματισμό και συνέπεια. Τα ταξί, όπως και κάθε μέσο μεταφοράς, είναι η πρώτη και η τελευταία εικόνα που παίρνει ο επισκέπτης από τη χώρα μας.

Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος, αλλά και η ευθύνη τους μεγάλη. Σε μια οικονομία που παράγει εισόδημα, δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και στηρίζει ολόκληρες τοπικές κοινωνίες, δεν έχει θέση η αντιπαράθεση εργαζομένων με εργαζόμενους. Κανείς δεν περισσεύει στην προσπάθεια να διατηρήσουμε τον τουρισμό μας ανταγωνιστικό, σύγχρονο και ελκυστικό. Ο ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες, τάξη και νομιμότητα — όχι ασυδοσία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Βουλή: Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή

Γιατρός εξηγεί πότε το να είσαι «υπερβολικά καλός» μπορεί να γίνει πρόβλημα για την υγεία

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον αριθμό στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:18 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Χαρίτσης στη Βουλή: Μισό καφέ την ημέρα τα μέτρα στήριξης Μητσοτάκη – Ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας στους εργολάβους η «κοινωνική αντιπαροχή»

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν απέτυχε. Πέτυχε», τόνισε στη Βουλή ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης ...
21:11 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Κουτσούμπας στη συνάντηση με τον δήμαρχο Βηθλεέμ: Καθένας που θέλει να λέγεται άνθρωπος σήμερα πρέπει να είναι ανοιχτά και δραστήρια με το μέρος του Παλαιστινιακού λαού

«Είμαστε στο πλευρό σας» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Maher Canahuati...
20:31 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Μιχαηλίδου: Είτε θα μείνετε αγκυλωμένοι στα παλιά συνθήματα, είτε θα αποδείξετε ότι η Βουλή μπορεί να γίνει χώρος σύνθεσης για το κοινωνικό καλό

«Σήμερα ή θα παραμείνετε αγκυλωμένοι στα παλιά συνθήματα ή θα αποδείξετε ότι η Βουλή μπορεί να...
20:12 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Νατσιός: Ο πρωθυπουργός εκτέθηκε στη ΔΕΘ και προκάλεσε οργή και αγανάκτηση

Τα πυρά του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα όσα είπε στη ΔΕΘ, εξαπέλυσε ο Δημήτρης Νατσιός,...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος