Εύα Χαντάβα: «Κρυβόμαστε στο δάσος, δεν είμαι ασφαλής» – Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

Enikos Newsroom

διεθνή

Ευαγγελία Χαντάβα

Τρομακτικές στιγμές και χάος στο Νεπάλ μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού και τους 19 νεκρούς σε διαδηλώσεις. Η 35χρονη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα βρίσκεται στο Νεπάλ εγκλωβισμένη και μέσα από αναρτήσεις της περιγράφει τον φόβο και την ανησυχία που αισθάνεται.

Η Εύα Χαντάβα που συμφώνησε να παίξει με την Karnali Yashvis, ομάδα του Νεπάλ που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League, σε μία από τις αναρτήσεις της αναφέρει ότι «δεν είμαι ασφαλής αυτή τη στιγμή».

Σε άλλη ανάρτηση τονίζει: «Καίνε όλο το Νεπάλ. Κρυβόμαστε στο δάσος και περιμένουμε τον στρατό να δράσει».

 

19:09 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

