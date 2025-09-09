Μαρινάκης: «Επιλέξαμε το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε να κατευθυνθεί σε όλους τους Έλληνες» – Το briefing για τους πολίτες

Το 6ο κατά σειρά «briefing για τους πολίτες», πραγματοποίησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, από την Θεσσαλονίκη, μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, απάντησε σε διευκρινιστικά, κατά κύριο λόγο, ερωτήματα που έθεσαν οι πολίτες, θέλοντας να διαπιστώσουν σε ποιο βαθμό ωφελούνται από τη φορολογική μεταρρύθμιση, συνολικού ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, με αφορμή σχετική ερώτηση εργαζόμενης μητέρας, με δύο παιδιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε, αρχικά, πως τα μέτρα «αναφέρονται στο σύνολο των εργαζομένων και στους συνταξιούχους γιατί ο φόρος εισοδήματος αφορά στο σύνολο των φυσικών προσώπων, καθώς και στις ατομικές επιχειρήσεις -άρα δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους».

Απαντώντας ειδικά για την περίπτωσή της, τόνισε πως «θα της μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής κατά 2 μονάδες. Και επειδή έχει δύο παιδιά, επιπλέον 4 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι δημόσιος υπάλληλος ή ιδιωτικός υπάλληλος θα έχει μεγαλύτερο μισθό γιατί θα έχει λιγότερες κρατήσεις. Δηλαδή, από 1.1.2026, αν δηλώνει 20.000 ευρώ το χρόνο, θα κερδίσει περίπου 600 ευρώ. Εάν δηλώνει 30.000 ευρώ, τότε θα κερδίσει 1.200 ευρώ το χρόνο».

Αναφορικά με τις περιπτώσεις ζευγαριών με 1, 2, 3 παιδιά, σημείωσε: «Ό,τι όφελος υπάρχει για τον πατέρα, το ίδιο όφελος υπάρχει και για τη μητέρα, αν είναι δύο εργαζόμενοι, δηλαδή, με βάση την προηγούμενη απάντηση, αν το όφελος είναι 1.200 ευρώ για τη μητέρα, το αντίστοιχο όφελος θα είναι 1.200 ευρώ για τον πατέρα, το οποίο αυξάνεται με βάση τα παιδιά που έχει ο καθένας».

Με αφορμή ερώτηση ενός νέου 24 ετών, που αμείβεται με περίπου 1.150 ευρώ το μήνα, αν θα πληρώνει φόρο, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε: «Να πούμε ότι για όλους τους νέους μέχρι 25 ετών ο φόρος μέχρι το ποσό των 20.000 ευρώ μηδενίζεται. Και για όσους είναι μέχρι 30 ετών πηγαίνει από το 22% στο 9%. Για να πούμε λοιπόν και ένα παράδειγμα, για έναν νέο μέχρι 25 ετών, ακόμα και αν βγάζει πάνω από 20.000 ευρώ, τον πιάνει αυτή η αλλαγή, γιατί μέχρι τις 20.000 ευρώ εκεί που ο συντελεστής ήταν 22%, αν είναι μέχρι 25 ετών θα πάει μηδέν. Άρα, μέχρι τις 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο. Και αν είναι από 25 μέχρι 30, εκεί που πλήρωνε μέχρι τις 20.000 ευρώ φόρο 22%, τώρα θα πληρώνει 9%».

Αρκετές ερωτήσεις πολιτών σχετίζονταν με το μέτρο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για τον ΕΝΦΙΑ, για το οποίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Να πούμε τι κάνουμε εδώ. Μιλάμε για χωριά και οικισμούς μέχρι 1.500 κατοίκους για όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως αν είναι σε νησιά, σε ορεινές περιοχές, σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας. Μιλάμε για την πρώτη κατοικία. Και όπως είπε ο πρωθυπουργός, από 1.1.2026 50% κάτω και το 2027 δεν υπάρχει ΕΝΦΙΑ για όλες αυτές τις περιοχές. Είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι ο ΕΝΦΙΑ για όλους τους υπόλοιπους έχει, ήδη, μειωθεί κατά 35% και αν είναι ασφαλισμένα τα σπίτια έχει πάει στο μισό τα τελευταία χρόνια, όπως είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός πριν από την εκλογή του, πριν από το 2019 και μάλιστα σε μεγαλύτερο ποσοστό. Ο στόχος αυτού του μέτρου για τα χωριά και τους οικισμούς είναι περισσότερο για να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στην ελληνική περιφέρεια. Μην κοροϊδευόμαστε. Διαβάζουμε πάρα πολλές φορές δημοσιεύματα που είναι απολύτως αληθή, ότι ερημώνει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Δίνουμε, λοιπόν, δύναμη στην ελληνική περιφέρεια με αυτό το μέτρο και με μια σειρά από άλλες ανακοινώσεις τις οποίες έκανε ο πρωθυπουργός».

Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν και σε σχέση με τους ένστολους, με τον Παύλο Μαρινάκη να σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι η μεταρρύθμιση αφορά συνολικά στο φόρο εισοδήματος, «άρα και τους δημοσίους υπαλλήλους, που οδηγεί σε μία έμμεση, αλλά σημαντική αύξηση του μισθού, με βάση και τα παιδιά που έχει κάποιος, προφανώς συμπαρασύρει και τους ένστολους. Ειδικότερα, όμως, οι ένστολοι, πέραν των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων, θα δουν με το νέο μισθολόγιο αυξήσεις, οι οποίες ως προς το ειδικό σκέλος θα είναι μεσοσταθμικά περίπου 100 ευρώ το μήνα. Σε κάποιες περιπτώσεις υψηλόβαθμων, οι αυξήσεις αυτές θα είναι και μεγαλύτερες».

«Τα μέτρα που ανακοινώσαμε απευθύνονται στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών και προφανώς και στους δημοσίους υπαλλήλους»

Στην ερώτηση δημοσίου υπαλλήλου που ανέφερε πως: «Τελικά δεν μας δώσατε τον 13ο μισθό που ζητούσε και η αντιπολίτευση», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε: «Το έχουμε πει. Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο όριο των δαπανών είναι περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο 13ος μισθός, που όλοι θέλουμε να δοθεί, θα μας έτρωγε περίπου όλο τον χώρο, δηλαδή κάτι παραπάνω από 1,3 δισεκατομμύρια, αν σκεφτεί κανείς ότι θα αυξηθούν από 1.1.2026 οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. Άρα δεν θα έμενε χώρος για κανέναν άλλον. Τα μέτρα δηλαδή που δώσαμε για τους νέους, για την ελληνική περιφέρεια, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Όπως και να έχει, σε κάθε περίπτωση, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, όπως σας είπα και προηγουμένως, πιάνει και τους δημοσίους υπαλλήλους με τα παραδείγματα τα οποία έδωσε πρωθυπουργός. Ένας, για παράδειγμα, δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος έχει δύο παιδιά, θα δει να μειώνεται κατά έξι μονάδες ο φόρος εισοδήματος, άρα αντίστοιχα θα δει μεγαλύτερο μισθό από 1.1.2026. Αν είναι και η σύζυγος δημόσιος υπάλληλος ή ιδιωτική υπάλληλος θα έχει την αντίστοιχη αύξηση του μισθού. Άρα τα μέτρα, τα οποία ανακοινώσαμε απευθύνονται στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών και προφανώς και στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και στους συνταξιούχους. Εμείς επιλέξαμε το πλεόνασμα, το οποίο δημιουργήθηκε, όχι από υπερφορολόγηση, αλλά από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, να κατευθυνθεί σε όλους τους Έλληνες».

Τέλος, στο ερώτημα πολίτη για τις αρμοδιότητες του κυβερνητικού εκπροσώπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ εξήγησε: «Η βασική δουλειά ενός κυβερνητικού εκπροσώπου είναι να προετοιμάσει τη συνέντευξη Τύπου με τους δημοσιογράφους. Είναι μια διαδικασία, η οποία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορη, ούτως ώστε να δοθεί ο λόγος στα περισσότερα δυνατά μέσα και όσο γίνεται και από όλη την Ελλάδα. Από κει και πέρα, όμως, επειδή η ομιλία του πρωθυπουργού αφορά αρκετά ζητήματα, δική μας δουλειά είναι να σας τα εξηγήσουμε μετά το τέλος της ομιλίας με όσο πιο απλά λόγια. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, η πολιτική έχει να κάνει με το πόσο αφορά στον καθέναν από εσάς, στον καθέναν από εμάς, κάθε εξαγγελία που κάνει ο πρωθυπουργός. Τα μέτρα αυτά, αυτή η συνολική μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, δεν είναι λόγια, είναι πράξεις. Και είναι δικό μας καθήκον να σας εξηγήσουμε σε τι σας αφορά».