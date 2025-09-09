Θεσσαλονίκη: 33χρονος επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο στο σπίτι – «Θα μπορούσε να με σκοτώσει» είπε ο πατέρας του

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση 4 ετών, ένας 33χρονος στην Θεσσαλονίκη, που παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο, επειδή επιτέθηκε με σπασμένο γυαλί και τραυμάτισε τους γονείς και τον αδελφό του, αντιδρώντας σε ευχέλαιο που έκανε ιερέας – προσκεκλημένος της οικογένειας – στο σπίτι τους.

«Καθόμασταν στο τραπέζι και κάποια στιγμή ο ιερέας είπε να διαβάσει μια “ευχούλα”. Τη στιγμή που σηκώθηκε, ο γιος μου αντέδρασε κι άρχισε να φωνάζει», κατέθεσε ο πατέρας με εμφανή τα σημάδια της επίθεσης στο κεφάλι του. Όπως ανέφερε, η αντίδραση του γιου του τον αιφνιδίασε. «Άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί, έτριζαν όλα τα παράθυρα, θα μπορούσε να με σκοτώσει…» ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στο ακροατήριο κατέθεσαν – επίσης – η μητέρα και ο αδελφός του κατηγορούμενου, που, περιέγραψαν το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες στο σπίτι τους. «Θεωρώ πως με την αγάπη που θα του δείξουμε δεν θα κάνει κάτι κακό» ανέφερε ο αδελφός του.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 33χρονου, όταν ενημερώθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας και μετέφεραν τα θύματα σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στην απολογία του ο 33χρονος έδειξε να έχει πλήρη επίγνωση των πράξεών του, δηλώνοντας πως είναι ένοχος, ενώ απέδωσε την επίθεση στο γεγονός ότι εξοργίστηκε. «Αν είναι ζωντανοί ή νεκροί δεν κάνει διαφορά. Έχω πλήρη συνείδηση των πράξεών μου. Δεν έχω σχέση μαζί τους» απολογήθηκε, μεταξύ άλλων.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ του «έδειξε» τον δρόμο προς τη φυλακή, αφού η έφεση αποφασίστηκε να να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τραυματισμός ασθενούς από κατάρρευση ψευδοροφής στο ΠΑΓΝΗ-Τι αναφέρει η Διοίκηση

ΕΙΝΑΠ: «Ύπουλη» μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Airbnb: Έρχεται νέο «μπλόκο» – Ποιες περιοχές αφορά

Στη θυρίδα του πολίτη (my.gov.gr) τα μηνιαία ενημερωτικά συντάξεων – Τι αλλάζει από αύριο

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 30 δευτερόλεπτα;

Αυτοί είναι οι 7 τρόποι για να αυξήσετε την ένταση των ακουστικών
περισσότερα
19:41 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Θάνατος 2,5 μηνών βρέφους στην Πάτρα: Και δεύτερο παιδί της οικογένειας είχε οδηγηθεί στο νοσοκομείο με σημάδια κακοποίησης – Οι φωτογραφίες ντοκουμέντα 

Νέες πληροφορίες σοκ βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την νέα υπόθεση του νεκρού βρ...
19:30 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 17χρονου – «Γιατί μου πήρε το παιδί μου»

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην κηδεία του 17χρονου, που έχασε την ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα...
19:16 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο – Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας 

Σε ανάρτηση προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδη...
19:03 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

«Μαφία της Κρήτης»: Στη φυλακή τα δύο αδέλφια μετά τις απολογίες τους

Την προσωρινή κράτηση και των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης πο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος