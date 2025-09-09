5Χ5: Ο Θάνος Κιούσης επιστρέφει δυναμικά – Πότε κάνει πρεμιέρα

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «5Χ5» με τον ταλαντούχο Θάνο Κιούση, επιστρέφει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:30, για να μας χαρίσει για άλλη μία σεζόν αυθεντικές στιγμές γέλιου.

Το «5Χ5», που έγινε αγαπημένη συνήθεια, επιστρέφει ανανεωμένο και πιο απολαυστικό από ποτέ και ο Θάνος Κιούσης με ανεβασμένη διάθεση, χιούμορ και αμεσότητα δίνει ρυθμό και ενέργεια σε ένα παιχνίδι που ενώνει, διασκεδάζει και πάντα κρύβει την πιο απρόσμενη απάντηση!

 Απλές, καθημερινές ερωτήσεις, απίστευτες απαντήσεις, φοβεροί παίκτες, αυθόρμητα απρόοπτα, γέλιο, εκπλήξεις και ανατροπές κάνουν το «5Χ5» την πιο διασκεδαστική και αγαπημένη συνήθεια της παρέας. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση… 

Παρέες, συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς παίζουν και βάζουν τα δυνατά τους δίνοντας απαντήσεις, που άλλοτε μας ξαφνιάζουν και άλλοτε μας κάνουν να… κλαίμε από τα γέλια! 

Είστε έτοιμοι να παίξουμε 5X5; Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί:

Δύο αντίπαλες ομάδες, από 5 μέλη η κάθε μία, προσπαθούν να μαντέψουν με επιτυχία τις δημοφιλέστερες απαντήσεις, αν και η πιο απλή ερώτηση μπορεί να κρύβει την πιο απίστευτη απάντηση!

Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, περνάει στον τελικό γύρο, διεκδικώντας 5.000 ευρώ. Η νικήτρια ομάδα έχει το δικαίωμα να παίξει και στα επόμενα δύο επεισόδια, και εφόσον συνεχίζει τις νίκες της, μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και 15.000 ευρώ!

Και φέτος, βέβαια, στο «5Χ5» υπάρχει το «Final Twist», ο γύρος που μπορεί να φέρει την ανατροπή ένα βήμα πριν τον Μεγάλο Τελικό!

Για να βρουν τις σωστές απαντήσεις οι παίκτες δεν χρειάζονται γνώσεις. Πρέπει να έχουν φαντασία, χιούμορ, λογική σκέψη αλλά και τόλμη για το ρίσκο, που μπορεί να φέρει την ανατροπή και το μεγάλο έπαθλο. Και μην ξεχνάτε… από το «5X5» χαμένος δεν θα φύγει κανείς! 

«5Χ5» με τον Θάνο Κιούση: Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 17:30. 

Δείτε το trailer:

