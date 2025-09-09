Θρίλερ με πτώμα που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο Tesla – Το αυτοκίνητο ανήκει σε γνωστό τραγουδιστή

Το Τέσλα όπου βρέθηκε το αποσυντιθέμενο σώμα.
Το Tesla όπου βρέθηκε το σώμα. (KABC)

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει μία υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας στις ΗΠΑ. Ένα πτώμα σε αποσύνθεση βρέθηκε πεταμένο σε ένα Tesla που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καταχωρημένο στο όνομα του δημοφιλή τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη, D4vd, αρκετές μέρες αφότου το όχημα εγκαταλείφθηκε και οδηγήθηκε σε μάντρα με κατασχεμένα οχήματα στο Λος Άντζελες.

Η αστυνομία εντόπισε το μακάβριο εύρημα στον χώρο κατάσχεσης οχημάτων στο Χόλιγουντ το απόγευμα της Δευτέρας, αφού οι εργαζόμενοι ανέφεραν έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το ηλεκτρικό όχημα.

Το Tesla του 2023 είναι καταχωρημένο στο όνομα του David Anthony Burke, 20 ετών, γεννημένου στο Κουίνς, καλλιτέχνη γνωστού ως D4vd και δημιουργού του τραγουδιού «Romantic Homicide», σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC7.

Η ταυτότητα του θύματος δεν έχει γίνει γνωστή. Δεν είναι σαφές για πόσο καιρό ήταν νεκρό το άτομο. To πτώμα ήταν τυλιγμένο με πλαστικό, τοποθετημένο μέσα σε μια τσάντα στον μπροστινό χώρο αποσκευών του Tesla, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το Tesla ανακαλύφθηκε σε μια μάντρα ρυμούλκησης στο Λος Άντζελες.
Το Tesla ανακαλύφθηκε σε μια μάντρα ρυμούλκησης στο Λος Άντζελες. (KABC)

Το αυτοκίνητο, που φέρει πινακίδες κυκλοφορίας από Τέξας, είχε μεταφερθεί στη μάντρα, σύμφωνα με τους ερευνητές, μετά την αναφορά εγκατάλειψής του στις Hollywood Hills πριν από περίπου πέντε ημέρες, σύμφωνα με τις αρχές.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη d4vd (@d4vddd)

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, ο D4vd συνέχισε να δημοσιεύει κανονικά αναρτήσεις με τους 2 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία, με συναυλία προγραμματισμένη για την Τρίτη το βράδυ στη Μινεάπολη και στάση στο Λος Άντζελες αργότερα μέσα στον μήνα.

Ο D4vd – γνωστός κυρίως για τα τραγούδια του «Here with Me» και «Romantic Homicide» – μετρά δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Μέσα στο 2025, κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο «WITHERED».

Οι εκπρόσωποι του μουσικού δεν έχουν σχολιάσει ακόμη την έρευνα.

 

 

