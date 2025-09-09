Σκηνές χάους στο Νεπάλ: Διαδηλωτές πυρπόλησαν τη Βουλή, υπουργοί φεύγουν με ελικόπτερα – Γιατί επαναστάτησε η Gen Z

Η παραίτηση του πρωθυπουργού του Νεπάλ Σάρμα Όλι δεν μείωσε την ένταση των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, με τους νέους να αψηφούν την επ’ αόριστον απαγόρευση κυκλοφορίας και να συγκρούονται πάλι με την αστυνομία, μία ημέρα μετά τον θάνατο 19 ανθρώπων σε βίαιες διαδηλώσεις που προκλήθηκαν από την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι διαδηλωτές έκαψαν τα σπίτι του Όλι, ενώ άλλοι πολιτικοί αναγκάστηκαν να φύγουν με ελικόπτερο του στρατού προς ασφαλείς περιοχές.

Η κυβέρνηση του Όλι ήρε την απαγόρευση μετά την ένταση των διαδηλώσεων τη Δευτέρα, με την αστυνομία να ρίχνει δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ σε διαδηλωτές που προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο. Δεκαεννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στις ταραχές.

Στις διαδηλώσεις πρωταγωνιστούν νέοι οι οποίοι είναι και οι βασικοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σήμερα Τρίτη, με αποτέλεσμα ο πρωθυπουργός Όλι να αναγκαστεί να παραιτηθεί, βυθίζοντας το Νεπάλ σε νέα πολιτική αβεβαιότητα.

Οι αναταραχές είναι οι χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών στη φτωχή χώρα των Ιμαλαΐων, η οποία είναι στριμωγμένη ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα και ταλανίζεται από πολιτική αστάθεια και οικονομική αβεβαιότητα, από τότε που οι διαδηλώσεις οδήγησαν στην κατάργηση της μοναρχίας της το 2008.

“Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή κατάσταση στη χώρα, παραιτήθηκα με ισχύ από σήμερα για να διευκολύνω την επίλυση του προβλήματος και να βοηθήσω στην πολιτική επίλυσή του σύμφωνα με το σύνταγμα”, ανέφερε ο Όλι στην επιστολή παραίτησής του προς τον πρόεδρο Ραμτσάντρα Πάουντελ.

Ένας σύμβουλος του Πάουντελ δήλωσε στο Reuters ότι η παραίτηση έγινε δεκτή και ότι ο πρόεδρος ξεκίνησε τη “διαδικασία και τις συζητήσεις για έναν νέο ηγέτη”. Νέοι που πανηγύριζαν ξεχύθηκαν στους δρόμους και μπήκαν ακόμα και στο κοινοβουλευτικό συγκρότημα στο άκουσμα της είδησης, κουνώντας τα χέρια τους στον αέρα και φωνάζοντας συνθήματα, καθώς καπνός αναδύθηκε από τμήματα του κτιρίου.

In Nepal, politicians ban social media use and citizens burn down parliament. Politicians flee by helicopter. pic.twitter.com/6Sju9CH7Jm — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 9, 2025

“Κερδίσαμε”, έγραψε ένας διαδηλωτής με τεράστια πορτοκαλί γράμματα στον τοίχο του κτιρίου του κοινοβουλίου σε μπεζ χρώμα, ενώ ένας άλλος κοντά του έκανε με τα δάχτυλά του ένα σήμα “V”, για τη νίκη.

Αν και οι διαδηλωτές βρίσκονταν ακόμη στους δρόμους της πόλης, δεν υπήρξαν συγκρούσεις ή βιαιοπραγίες, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας δεν παρενέβησαν ούτε προσπάθησαν να ασκήσουν βία, δήλωσαν μάρτυρες.

Επίθεση στην πρωθυπουργική κατοικία

Ο 73χρονος πρωθυπουργός Όλι ορκίστηκε για τέταρτη θητεία τον Ιούλιο του περασμένου έτους ως ο 14ος πρωθυπουργός της χώρας από το 2008. Δύο από τους συναδέλφους του στο υπουργικό συμβούλιο παραιτήθηκαν αργά τη Δευτέρα, λέγοντας ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν για ηθικούς λόγους.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Όλι είχε συγκαλέσει συνάντηση όλων των πολιτικών κομμάτων, λέγοντας ότι η βία δεν είναι προς το συμφέρον του έθνους και ότι “πρέπει να καταφύγουμε στον ειρηνικό διάλογο για να βρούμε λύσεις σε κάθε πρόβλημα”.

Ο Oli είχε επίσης δηλώσει ότι λυπάται για τα περιστατικά βίας που οφείλονται στη “διείσδυση από διάφορα εγωιστικά κέντρα”. Δεν απάντησε άμεσα στις καταγγελίες των διαδηλωτών για διαφθορά.

Όμως η οργή κατά της κυβέρνησης δεν έδειξε σημάδια ύφεσης, καθώς οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κοινοβούλιο και σε άλλα σημεία της πρωτεύουσας Κατμαντού, αψηφώντας την επ’ αόριστον απαγόρευση κυκλοφορίας.

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ελαστικά σε ορισμένους δρόμους, πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς και τους κυνήγησαν μέσα σε στενούς δρόμους, ενώ κάποιοι παρακολουθούσαν και τραβούσαν βίντεο από τις συγκρούσεις με τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν στον ουρανό.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι οι διαδηλωτές έβαζαν φωτιά στα σπίτια ορισμένων πολιτικών στο Κατμαντού, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένοι υπουργοί απομακρύνθηκαν σε ασφαλές σημείο με στρατιωτικά ελικόπτερα. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες.

Ένας σύμβουλος του Όλι δήλωσε ότι η ιδιωτική κατοικία του απερχόμενου πρωθυπουργού είχε επίσης πυρποληθεί. Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν διαδηλωτές να εισβάλλουν στο συγκρότημα και να λεηλατούν την ιδιοκτησία – σπάζοντας παράθυρα και κατσαρόλες, καρέκλες και άλλα έπιπλα – προτού βάλουν φωτιά στο κτίριο. Οι δυνάμεις ασφαλείας, που φαίνονταν να είναι λιγότερες, παρακολουθούσαν από λίγα μέτρα μακριά.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τον πρώην πρωθυπουργό Sher Bahadur Deuba και τη σύζυγό του Arzu Rana, υπουργό Εξωτερικών επί Όλι, να δέχονται επίθεση από διαδηλωτές.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η περιοχή Singha Durbar, όπου στεγάζεται το γραφείο του πρωθυπουργού και άλλα υπουργεία καθώς και το Κοινοβούλιο, πυρπολήθηκε.

Κλειστό το αεροδρόμιο

Το αεροδρόμιο του Κατμαντού, η κύρια διεθνής πύλη του Νεπάλ, έκλεισε, καθώς ο καπνός από τις φωτιές που έβαλαν οι διαδηλωτές θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αεροσκαφών, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ.

In Nepal, citizens storm Communist Party headquarters and tear down hammer and sickle flag. pic.twitter.com/EVdpKaRDqE — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 9, 2025

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων, οι οποίες εξαπλώθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας των Ιμαλαΐων, τις αποκάλεσαν “διαδηλώσεις της γενιάς Z”. Οφείλονται στην εκτεταμένη απογοήτευση των νέων για την άρνηση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την διαφθορά και να ενισχύσει τις οικονομικές ευκαιρίες στην χώρα.

“Η διαμαρτυρία αποσκοπούσε, πρώτα και κύρια, στην καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διαφθοράς στην κυβέρνηση”, ανέφερε ένας διαδηλωτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Reuters, υπογράφοντας ως “Ένας ανήσυχος πολίτης του Νεπάλ”.

Νέοι Νεπαλέζοι είχαν δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις σχετικά με την “πολυτελή ζωή των οικογενειών και των παιδιών διεφθαρμένων πολιτικών και δημοσίων υπαλλήλων” και η κυβέρνηση απάντησε με την καταστολή των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε το ηλεκτρονικό μήνυμα.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Όλι επέβαλε απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπλοκάροντας την πρόσβαση σε αρκετές διαδικτυακές πλατφόρμες, αφού δήλωσε ότι οι πλατφόρμες δεν είχαν καταφέρει να εγγραφούν στους κυβερνητικούς καταλόγους.

Οι επικριτές της είπαν ότι επρόκειτο για μια προσπάθεια στραγγαλισμού της ελευθερίας του λόγου, κατηγορία που η κυβέρνηση αρνείται, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, την κακή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διάδοση της παραπληροφόρησης και τη διάπραξη απάτης.