Μερκούρης Ψυλλάκης: Ραγίζει καρδιές το μήνυμα του δίδυμου αδελφού του 57χρονου ομογενούς – «Ήταν το Γιν μου κι εγώ το Γιανγκ του»

Enikos Newsroom

διεθνή

Μερκούρης και Μαικ Ψυλλάκης

Σε μια συγκινητική ανάρτηση μέσω Instagram προχώρησε ο δίδυμος αδελφός του Μερκούρη Ψυλλάκη, Μάικ. Λίγες ημέρες μετά τον φρικτό θάνατο που βρήκε ο ομογενής σέρφερ από τα σαγόνια λευκού καρχαρία, ο Μαικ Ψυλλάκης θέλησε να αναφερθεί στον αδελφό του και τη μεταξύ τους σχέση.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, «ήταν το Γιν μου, κι εγώ το Γιανγκ του. Ήταν ο καθρέφτης μου, το αίμα μου, το DNA μου. Ήμασταν τηλεπαθητικοί. Μοιραζόμασταν την ίδια ψυχή. Ο Μερκούρης ήταν η ζωή μου, το δεξί μου χέρι».

Μάλιστα ανέβασε φωτογραφίες μαζί με τον Μερκούρη και συνέχισε: «Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον δεσμό που είχαμε μεγαλώνοντας. Είχαμε τη δική μας γλώσσα και μοιραζόμασταν τα ίδια όνειρα, κυριολεκτικά. Οι εμπειρίες που ζήσαμε μαζί ήταν πραγματικά απίστευτες».

Παρά τις τραγικές συνθήκες του θανάτου του, ο Μάικ ανέφερε στον φόρο τιμής του ότι το μήνυμα του αδελφού του ήταν «να ζεις τη ζωή με απόλυτο πάθος».

«Ήταν παθιασμένος… η ψυχή σε κάθε πάρτι…» συνέχισε. «Αγαπούσε πάρα πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρία και την Ελευθερία», πρόσθεσε για τη γυναίκα και την κόρη που αφήνει πίσω ο Μερκούρης. «Σας παρακαλώ, στηρίξτε τις με όποιον τρόπο μπορείτε».

«Σε αγαπώ αδελφέ, είσαι για πάντα μαζί μου, μέσα από εμένα», καταλήγει στο σπαρακτικό μήνυμά του.

Σημειώνεται ότι 57χρονος Μερκούρης κατασπαράχθηκε από καρχαρία σε παραλία του Σίδνεϊ στις 6 Σεπτεμβρίου.

Η στιγμή της επίθεσης του καρχαρία:

