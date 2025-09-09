Βόλος: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη ΒΙΠΕ – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη ΒΙΠΕ – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (9/9) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης, στη ΒΙΠΕ Βόλου.

Μάλιστα, λόγω της φωτιάς ενεργοποιήθηκε και το 112. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

«Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή και από υδροφόρες των ΟΤΑ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τραυματισμός ασθενούς από κατάρρευση ψευδοροφής στο ΠΑΓΝΗ-Τι αναφέρει η Διοίκηση

ΕΙΝΑΠ: «Ύπουλη» μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Το «ταμείο» των τουριστών: Οι πιο ανοιχτοχέρηδες και οι πιο φειδωλοί επισκέπτες στην Ελλάδα

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 30 δευτερόλεπτα;

Αυτοί είναι οι 7 τρόποι για να αυξήσετε την ένταση των ακουστικών
περισσότερα
18:18 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: 33χρονος επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο στο σπίτι – «Θα μπορούσε να με σκοτώσει» είπε ο πατέρας του

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση 4 ετών, ένας 33χρονος στην Θεσσαλονίκη...
18:02 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Νέα υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών με εμφανή σημάδια κακοποίησης – Η ιατροδικαστική ανέφερε παθολογικά αίτια 

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με νέα υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών, που κινούν υποψίες για ...
17:57 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: «Μου έριξε μια μπουνιά και μου κόπηκε η αναπνοή, φοβήθηκα για την ζωή μου» λέει ο δημοτικός υπάλληλος που δέχτηκε επίθεση 

«Μου έριξε μια απίστευτα δυνατή μπουνιά στο στέρνο και μου κόπηκε η αναπνοή. Εκείνη την στιγμή...
17:17 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Δυστύχημα στον ΒΟΑΚ: Ραντεβού για αποχαιρετιστήριο τραπέζι είχαν δώσει οι φίλοι του 17χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Δεν το χωράει ο νους αυτό που συνέβη τη Δευτέρα με τον 17χρονο Γιώργο, που έχασε τη ζωή του σε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος