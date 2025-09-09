Βόλος: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη ΒΙΠΕ – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (9/9) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης, στη ΒΙΠΕ Βόλου.

Μάλιστα, λόγω της φωτιάς ενεργοποιήθηκε και το 112. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

«Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή και από υδροφόρες των ΟΤΑ.