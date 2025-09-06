Μέρκιουρι Ψυλλάκης: Θρήνος για τον Έλληνα σέρφερ που κατασπαράχθηκε από καρχαρία – Το βίντεο-σοκ από την επίθεση και τα τελευταία λόγια του

Φρικτό θάνατο βρήκε στην Αυστραλία ένας 57χρονος ομογενής, όταν τον κατασπάραξε μεγάλος καρχαρίας ενώ έκανε σέρφινγκ με τους φίλους του σε παραλία του Σίδνεϊ.

Ο 57χρονος Ερμής (Μέρκουρι) Ψυλλάκης, δεινός σέρφερ, έκανε σερφ σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από την ακτή στην παραλία Long Reef λίγο μετά τις 10 π.μ. το Σάββατο (6/9), όταν ξαφνικά δέχθηκε επίθεση από έναν μεγάλο καρχαρία.

Ο πατέρας ενός παιδιού βρισκόταν στο νερό μόνο για περίπου 30 λεπτά πριν δεχτεί επίθεση. Τόσο ο σέρφερ όσο και η σανίδα του εξαφανίστηκαν κάτω από το νερό, δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Στιούαρτ Τόμσον, σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα το Σάββατο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο θάνατος του 57χρονου επήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία καθώς έχασε τα κάτω άκρα και το ένα χέρι του

Το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης του καρχαρία προκαλεί ανατριχίλα.

Δείτε το βίντεο-σοκ:

 

Τα τελευταία λόγια του

Τα τελευταία λόγια του άτυχου 57χρονου συγκλονίζουν. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα ο Έλληνας ομογενής φώναζε: «Δεν θέλω να με δαγκώσει, δεν θέλω να με δαγκώσει. Μη με δαγκώσεις».

«Είδα το ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία να ανεβαίνει και ήταν τεράστιο. Μετά είδα το πτερύγιο της ουράς να ανεβαίνει και να αρχίζει να “κλωτσάει”. Η απόσταση μεταξύ του ραχιαίου πτερυγίου και εκείνου της ουράς φαινόταν περίπου 4 μέτρα. Οπότε στην πραγματικότητα ο καρχαρίας ήταν περίπου 6 μέτρα» δήλωσε ο Μαρκ Μοργκενθαλ που ήταν μπροστά στο περιστατικό.

«Απλώς σου ραγίζει την καρδιά. Δεν ξέρω τι να πω», «Είναι τόσο σοκαριστικό. Πολύ στενάχωρο που δεν θέλεις να το πιστέψεις», «Ζω εδώ 15 χρόνια και δεν έχω ξανακούσει για επίθεση καρχαρία. Είναι πραγματικά λυπηρό», ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην παραλία

Λίγα λεπτά μετά την επίθεση στην παραλία έφτασε η οικογένεια του άτυχου άνδρα. Η γυναίκα του και η κόρη του δεν μπορούσαν να πιστέψουν την συμφορά που τους βρήκε, ενώ ο δίδυμος αδελφός του 57χρονου, σε φωτογραφία φαίνεται να έχει γονατίζει και να τραβάει τα μαλλιά του.

 

 

