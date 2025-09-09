Θεσσαλονίκη: «Μου έριξε μια μπουνιά και μου κόπηκε η αναπνοή, φοβήθηκα για την ζωή μου» λέει ο δημοτικός υπάλληλος που δέχτηκε επίθεση 

«Μου έριξε μια απίστευτα δυνατή μπουνιά στο στέρνο και μου κόπηκε η αναπνοή. Εκείνη την στιγμή φοβήθηκα για τη ζωή μου» λέει ο 61χρονος εργαζόμενος στην υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, Μωυσής Πετρίδης, σχετικά με την επίθεση που δέχτηκε από έναν 34χρονο, κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Όπως περιέγραψε ο κ. Πετρίδης μιλώντας στο thestival, χτες το πρωί βρισκόταν μαζί με έναν συνάδελφο του σε περιοχή της Ευκαρπίας και συγκεκριμένα πίσω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και έκοβαν χόρτα, προκειμένου να καθαρίσουν δρόμοι και πεζοδρόμια.

Κάποια στιγμή ο υπάλληλος, ο οποίος εργάζεται με τετράμηνες συμβάσεις στο Δήμο Παύλου Μελά, έκοβε τα χόρτα έξω από τον φράχτη μιας κατοικίας και όπως είπε: «Δεν είδα μέσα στα αγριόχορτα ότι ήταν ένα μικρό δεντράκι με ύψος λίγων εκατοστών. Ούτε που φαινόταν και κατά λάθος, προφανώς, το έκοψα».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι: «Εκείνη την στιγμή ήρθε μια κυρία που μένει στο σπίτι και μου είπε ”αχ κόψατε το δεντράκι που φυτέψαμε” και της απάντησα ότι δεν το είδα κι ότι έπρεπε να έρθει να μου πει ότι υπήρχε εκεί ένα μικρό δεντράκι». Aμέσως, βγήκε έξω από το σπίτι ο γιος της, ο οποίος κατευθύνθηκε προς το μέρος του εργαζόμενου και όπως ο τελευταίος υποστήριξε: «Άρχισε να φωνάζει και να βρίζει εμένα και τον συνάδελφό μου».

«Όταν τον είδα πρόσεξα ότι ήταν πολύ αγριεμένος, έτρεχαν σάλια από το στόμα του και κυριολεκτικά έβγαζε αφρούς. Ήρθε πάνω μου και μετά πήγε πίσω από εμένα κι με έπιασε από τους ιμάντες της μισινέζας που είχα πάνω μου κι άρχισε να με πηγαίνει δεξιά κι αριστερά, ενώ χτυπούσε στο έδαφος το χλοοκοπτικό, το οποίο έσπασε» περιέγραψε ο κ. Πετρίδης που κάποια στιγμή κατάφερε να ξεφύγει, να βγάλει από πάνω του το χλοοκοπτικό το οποίο το άφησε κάτω.

«Κάποια στιγμή μου πέρασε από το μυαλό να του επιτεθώ κι εγώ, αλλά είδα ότι δεν ήταν καλά ο άνθρωπος και δεν έκανα τίποτα. Τότε, μου επιτέθηκε ξανά και μου έριξε μια απίστευτα δυνατή μπουνιά στο στέρνο και μου κόπηκε η αναπνοή. Εκείνη την στιγμή φοβήθηκα για τη ζωή μου» πρόσθεσε ακόμη ο κ. Πετρίδης.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τόσο η μητέρα του 34χρονου δράστη όσο και ο συνάδελφος του κ. Πετρίδη είχαν «παγώσει», μη μπορώντας να κάνουν κάτι για να τον βοηθήσουν.

«Μου έλεγε να του πω το όνομα μου και με τραβούσε βίντεο με το κινητό, λέγοντας μου ότι θα με κάνει viral» τόνισε ακόμη ο υπάλληλος, που ανέφερε ότι κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία και συνέλαβε τον δράστη, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου οι γιατροί τον εξέτασαν και το βράδυ της Δευτέρας πήρε εξιτήριο.

«Μου έκαναν αναλύσεις αίματος, τρεις ακτινογραφίες και μια αξονική γιατί φοβήθηκαν για το χτύπημα στο στέρνο. Έβλεπαν μια γραμμή και φοβήθηκαν για σπάσιμο. Αλλά ευτυχώς δεν έγινε. Σήμερα εξακολουθώ να έχω βαρύ κεφάλι και πόνους στον αυχένα και την πλάτη» κατέληξε ο κ. Πετρίδης.

Σημειώνεται ότι ο δημοτικός υπάλληλος κατέθεσε μήνυση κατά του 34χρονου.