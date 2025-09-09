Θεσσαλονίκη: Γρονθοκόπησε δημοτικό υπάλληλο επειδή έκοψε δέντρο που είχε φυτέψει – Συνελήφθη 34χρονος

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κοπή, δέντρα, Θεσσαλονίκη
φωτογραφία αρχείου

Δημοτικός υπάλληλος δέχθηκε επίθεση εν ώρα υπηρεσίας από 34χρονο, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 61χρονος υπάλληλος στον τομέα καθαριότητας τού δήμου Παύλου Μελά, το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας (8/9), την ώρα που εκτελούσε εργασίες κοπής δέντρων.

Αφορμή φαίνεται πως αποτέλεσε η κοπή ενός μικρού δένδρου, το οποίο είχε φυτέψει ο 34χρονος. Ξεσπώντας την οργή του πάνω στον δημοτικό υπάλληλο, τού επιτέθηκε με μπουνιά, ενώ προκάλεσε φθορές στο χορτοκοπτικό μηχάνημα.

Ο 34χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης για λάθος μετάγγιση: «Δυστυχώς μπορεί να συμβεί και στα καλύτερα Νοσοκομεία»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πηγαίνει στο νοσοκομείο Δράμας μετά από επίσημη πρόσκληση

Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η Αττική

Μισθολόγιο ενστόλων: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί για 151.422 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες

Η Google άρχισε να παρακολουθεί σιωπηλά τα iPhone – Πώς να την εμποδίσετε με ένα κλικ

Άνδρας ζούσε σε υπόγειο χώρο κατοικίας χωρίς να το γνωρίζει κανείς – Έκλεβε ρεύμα και είχε εγκαταστήσει ηλεκτρικές συσκευές...
περισσότερα
10:10 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΤΑΣΥ: Προσαγωγή 5 ατόμων από την ΕΛΑΣ – Εντοπίστηκαν από drone του Μετρό στο αμαξοστάσιο της Γραμμής Κηφισιά – Πειραιάς

Στην προσαγωγή 5 ατόμων, που εντοπίστηκαν από drone εντός και εκτός αμαξοστασίου της Γραμμής 1...
09:57 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθη γιατρός στο Ιπποκράτειο για «φακελάκι» – Ζητούσε 3.000 έως 5.000 ευρώ από ασθενείς

Συνελήφθη γιατρός που είναι διευθυντής στην καρδιοχειρουργική του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομ...
09:51 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πιλότοι πίσω από τα Canadair CL-215: «Η ανταμοιβή μας είναι να έχει σβήσει η φωτιά όταν γυρίσουμε σπίτι μας» – Δείτε φωτογραφίες

09:36 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνηση για γερά νεύρα: Στο «κόκκινο» η Αθηνών-Λαμίας, η Κηφισίας και το κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Οπλισμένοι με υπομονή θα πρέπει να είναι και σήμερα οι οδηγοί στο Λεκανοπέδιο, καθώς από νωρίς...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος