Σπανάκης: Τελευταία παράταση για τη συμμόρφωση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές αδειοδότησης και λειτουργίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Βασίλης Σπανάκης

Δυνατότητα λειτουργίας, για ακόμη μία σχολική χρονιά, όσων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί πλήρως στις προδιαγραφές αδειοδότησης και λειτουργίας του ΠΔ 99/2017, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το οικείο δημοτικό συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου των μελών του, παρέχει τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, είπε ότι αυτή είναι η τελευταία παράταση που δίνεται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, και ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση, αυτή η παράταση δεν αφορά τα ζητήματα πυρασφάλειας. «Δεν είναι στις προθέσεις μας οι παρατάσεις. Όμως θέλουμε οι σταθμοί να λειτουργήσουν και η παράταση να βοηθήσει για την πλήρη προσαρμογή. Η παράταση θα αποφασιστεί μόνο με πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, σημειώνοντας ότι την παράταση την έχει ζητήσει ομόφωνα η ΚΕΔΕ και τονίζοντας πως κανένας βρεφονηπιακός σταθμός δεν θα λειτουργήσει χωρίς πυρασφάλεια.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, «η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της δυσχέρειας που εξακολουθεί να παρουσιάζεται σε δήμους της χώρας, ως προς τη συμμόρφωση με επιμέρους προδιαγραφές λειτουργίας και αδειοδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών τους, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΔ 99/2017 (Α’ 141), περί του καθορισμού των προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίες των δήμων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα στους δήμους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών τους, να επιτρέψουν, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση του δημοτικού τους συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, τη συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών για μία ακόμη σχολική χρονιά, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη ικανοποίηση των προϋποθέσεων λειτουργίας τους. Η δυνατότητα αυτή, σε κάθε περίπτωση, δεν αφορά στις προδιαγραφές πυρασφάλειας, οι οποίες οφείλουν να πληρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 99/2017».

«Είναι η πολλοστή φορά που έρχεστε την τελευταία στιγμή να νομοθετήσετε ενώ το έχει ζητήσει η ΚΕΔΕ εδώ και καιρό και το έχει θέσει και η αντιπολίτευση», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, και με την ευκαιρία ζήτησε να επανεξεταστούν τα κριτήρια για τα vouchers, αλλά και τα κριτήρια για τους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ώστε καμία οικογένεια να μη μένει εκτός κάλυψης.

«Συνυπογράφω το ερώτημα “γιατί τώρα”», επεσήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, και μίλησε για περιπτώσεις δήμων που αδυνατούν να καλύψουν οικονομικά τις δαπάνες για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στις υποδομές των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών. Και ο κ. Γιαννούλης αναφέρθηκε στην ανάγκη επανεξέτασης των κριτηρίων για την κάλυψη των οικογενειών.

«Οκτώ χρόνια τώρα σέρνεται, από παράταση σε παράταση, η διαδικασία για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών σταθμών. Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; Τι σημαίνει παράταση; Η κυβέρνηση μας λέει να ψηφίσουμε την τροπολογία για να λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί έστω και αν δεν πληρούν τους όρους», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες που δεν χρηματοδοτεί και δεν οργανώνει και δεν λειτουργεί με τρόπο ώστε να λειτουργούν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί με ασφάλεια».

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της «Νίκης», Ασπασία Κουρουπάκη, σημείωσε ότι ενώ είχαν δοθεί παρατάσεις για τη συμμόρφωση των βρεφονηπιακών σταθμών, οι δήμοι δεν συμμορφώθηκαν στους όρους και τις προδιαγραφές του ΠΔ του 2017 και σήμερα έρχεται αυτή η τροπολογία, η οποία δεν συμβάλλει στην ασφαλή λειτουργία τους.

Το ΠΔ έπρεπε να έχει υλοποιηθεί από το 2019, όπως τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος χαρακτήρισε «ψευδή τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι η παράταση δεν αφορά την πλήρωση προϋποθέσεων ασφάλειας για τα παιδιά». Η ασφάλεια στους παιδικούς σταθμούς είναι έννοια ευρύτερη από την πυρασφάλεια, σύμφωνα με τον κ. Καζαμία, ο οποίος επεσήμανε ότι μεγάλος αριθμός ατυχημάτων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς συμβαίνουν στους εξωτερικούς χώρους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη σύλληψη γιατρού στο Ιπποκράτειο και τη λάθος μετάγγιση

ΙΣΑ: Μηδενική ανοχή στη διαφθορά – Παρέμβαση για τον γιατρό που συνελήφθη στο «Ιπποκράτειο»

Ταξίδια: Συμβουλές για ασφάλεια στο διαδίκτυο – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

ΓΣEE: 24ωρη απεργία την 1η Οκτωβρίου – Ζητεί μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα

Επιστήμονες ανακάλυψαν μαύρη τρύπα που δημιουργήθηκε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη

Carabiner Keychain: Δεν θα ξαναχάσετε τα πράγματά σας με το αυτό το μπρελόκ – Υποστηρίζει το Find My της Apple
περισσότερα
16:16 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Κριτική από την αντιπολίτευση στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την κοινωνική αντιπαροχή

Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται τ...
15:41 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Τσιάρας στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ: «Να κρατήσουμε την γεωργία στον πυρήνα του ευρωπαϊκού σχεδίου»

Την αναγκαιότητα η γεωργία να παραμείνει στον πυρήνα του ευρωπαϊκού σχεδίου, υπογράμμισε ο υπο...
14:54 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, βάζοντας τη χώρα ξανά σε τροχιά σύγκλισης

Συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενόψει τη...
14:25 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γεραπετρίτης: Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για κυπριακό δημοσίευμα για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου – «Ψευδές και παραπειστικό»

«Ψευδές» και «παραπειστικό» χαρακτηρίζει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, δημοσίευ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος