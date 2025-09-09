Καρολίνα Πελενδρίτου: «Δεν είναι κατοικίδιο, είναι προέκταση του εαυτού μου» – Η μαρτυρία της παραολυμπιονίκη για το περιστατικό με τον οδηγό ταξί

Στη δυσάρεστη εμπειρία που έζησε πρόσφατα η παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, όταν οδηγός ταξί αρνήθηκε αρχικά να την επιβιβάσει επειδή συνοδευόταν από τον σκύλο – οδηγό της, τη Liberty, αναφέρθηκε η ίδια.

Μιλώντας στο ERTNews, περιέγραψε τον διάλογο που ακολούθησε με τον οδηγό, τονίζοντας ότι παρά το αρχικό κλίμα έντασης, στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη και τελικά πραγματοποίησε τη διαδρομή.

Η αθλήτρια υπογράμμισε πως «η άγνοια συχνά προκαλεί φόβο και οδηγεί σε διακρίσεις», όμως το περιστατικό, που πήρε μεγάλη δημοσιότητα, είχε και μια θετική πλευρά: «Είδα ότι πολλοί συμπολίτες μας ευαισθητοποιήθηκαν. Αυτό μου δίνει αισιοδοξία ότι η κοινωνία μας εξελίσσεται».

Η Καρολίνα Πελενδρίτου μίλησε για τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, από ταξί και ξενοδοχεία μέχρι εστιατόρια, όπου συχνά καλούνται να αποδεικνύουν τα αυτονόητα.

«Είναι εξαντλητικό να πρέπει κάθε μέρα να αποδεικνύεις ότι δεν είσαι “ελέφαντας”. Η ζωή μας θα έπρεπε να είναι πιο απλή. Μας αντιμετωπίζουν είτε σαν ήρωες είτε σαν καημένους» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σκυλίτσα – οδηγό της, περιγράφοντάς την ως «συνοδοιπόρο και προέκταση του εαυτού της» και όχι ως κατοικίδιο. «Όταν φορά το σαμάρι, είναι στη δουλειά της. Έχει την ευθύνη της ασφάλειάς μου. Με έχει προστατεύσει πολλές φορές από κινδύνους στον δρόμο» πρόσθεσε.

Λίγες ημέρες πριν αναχωρήσει για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη, η Καρολίνα Πελενδρίτου έστειλε το δικό της μήνυμα: «Ο αγώνας δεν είναι μόνο μέσα στο στάδιο. Είναι και ο καθημερινός αγώνας για ισότητα, κατανόηση και σεβασμό».