Καρολίνα Πελενδρίτου: «Θα υποστεί τις κυρώσεις» λέει ο γραμματέας του ΣΑΤΑ για τον οδηγό ταξί που αρνήθηκε να επιβιβάσει τον σκύλο-οδηγό της

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες το περιστατικό με έναν οδηγό ταξί ο οποίος αρνήθηκε να επιβιβάσει στο όχημά του τον σκύλο οδηγό της Κυπρίας Παραολυμπιονίκη, Καρολίνα Πελενδρίτου,.

«Έχουμε λάβει υπόψιν το περιστατικό αυτό. Είναι καταδικαστέο. Οι σκύλοι οδηγοί έχουν το δικαίωμα να επιβιβάζονται γιατί είναι ένα με τον άνθρωπο που τους χρησιμοποιεί, είναι μία οντότητα, και επιβάλλεται να τους επιβιβάζει το ταξί. Αυτός είναι ο ρόλος του σκύλου-οδηγού» ανέφερε ο γραμματέας του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Πάρης Ορφανός, μιλώντας στο Action24.

«Ο συγκεκριμένος οδηγός θα υποστεί τις κυρώσεις» πρόσθεσε ο κ. Ορφανός, και πρόσθεσε ότι στο επάγγελμα έχουν εισχωρήσει παραβάτες.

