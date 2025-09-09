Καλάβρυτα: Αστυνομικοί «οργώνουν» τα χωράφια γύρω από τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου για άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος

Άλλο ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα, καθώς αστυνομικοί «οργώνουν» τα χωράφια γύρω από το Μοναστήρι προκειμένου να εντοπίσουν ένα άγαλμα, που ο ηγούμενος υποστήριξε ότι είχε θάψει σε χωράφι.

Μετά τις αποκαλύψεις και τις συλλήψεις για την απόπειρα πώλησης βυζαντινών εικόνων και Ευαγγελίων, αποκαλύπτεται πως ο ηγούμενος υποστήριζε ότι είχε στην κατοχή του ένα πολύτιμο άγαλμα, το οποίο ήθελε να πωλήσει έναντι 10 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, στη συζήτηση που είχε ο ηγούμενος με τους δύο αστυνομικούς, που υποδύονταν τους μεσάζοντες, τους αποκάλυψε πως είχε την κατοχή του ένα μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, ύψους 1,80 μέτρων, το οποίο ήταν πρόθυμος να πουλήσει.

Όπως μεταδόθηκε, όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν να δουν το άγαλμα, ο ηγούμενος ισχυρίστηκε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, διότι είναι θαμμένο σε χωράφι και μόνο όταν βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής, τότε θα ξεκινήσει τις διαδικασίες να το φέρει στο φως, ώστε ο ενδιαφερόμενος να το δει και να το εκτιμήσει.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, οι Αρχές ψάχνουν τα χωράφια γύρω από τη Μονή, ώστε να διαπιστώσουν εάν όντως έχει θαφτεί εκεί το άγαλμα που περιέγραψε ο ηγούμενος.

Απολογούνται την Πέμπτη οι κατηγορούμενοι – «Ανήκαν στην προσωπική μου συλλογή»

Ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, ο βοηθός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην απόπειρα πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων θα απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν την Δευτέρα (8/9) στην Εισαγγελία Κορίνθου, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Πέμπτη, προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα, ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761. Ύστερα από τις καταιγιστικές αυτές εξελίξεις, ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων έθεσε σε αργία τον ηγούμενο και έναν μοναχό της ιστορικής μονής της Αχαΐας.

Όπως μετέδωσε το Mega, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηγούμενος υποστήριξε ότι τα αντικείμενα αυτά, οι εικόνες και τα Ευαγγέλια, ανήκαν στην προσωπική συλλογή του, χωρίς να διευκρινίζει πώς αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή του.