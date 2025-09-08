Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Την Πέμπτη οι απολογίες των συλληφθέντων για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας – Οι «ιερές μπίζνες» και η παγίδα από το ελληνικό FBI

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη ζήτησαν και έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων, οι οποίοι οδηγήθηκαν, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στην Εισαγγελία Κορίνθου. Παράλληλα, σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πώς επιχείρησαν να πωλήσουν τα τεράστιας αξίας κειμήλια.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Ζητούσε 200.000 ευρώ για βυζαντινές εικόνες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα, ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761. Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων έθεσε σε αργία τον ηγούμενο και έναν μοναχό της ιστορικής μονής της Αχαΐας.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, δύο κληρικοί είναι μεταξύ των 6 συλληφθέντων για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπειτα από έρευνα, πέρασαν χειροπέδες στον ηγούμενο της μονής, σε έναν μοναχό, σε έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, σε έναν μεσάζοντα και σε έναν κτηνοτρόφο.

Πώς ξετυλίχθηκε το «κουβάρι» της υπόθεσης

Σημειώνεται, οτι καθοριστική ήταν η συμβολή ενός αστυνομικού που εμφανίστηκε ως υποψήφιος πελάτης, που ενδιαφέρεται για βυζαντινές εικόνες, με αποτέλεσμα ο ηγούμενος να “πέσει” στην παγίδα του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγγελίες που έφτασαν στην αστυνομία οδήγησαν στο να στηθεί η επιχείρηση, η οποία είχε ως κατάληξη τις συλλήψεις των δύο ιερωμένων και των υπόλοιπων φερόμενων ως εμπλεκόμενων.

Το κουβάρι ξεκίνησε να ξετυλίγεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη σύλληψη του κτηνοτρόφου στην Κορινθία, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στο κύκλωμα και να επιχείρησε να πουλήσει αρχαία νομίσματα. Τότε, το στέλεχος της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσποιήθηκε τον ενδιαφερόμενο, έκλεισαν ραντεβού εξωτερικά της μονής, όπου συναντήθηκε με τον ηγούμενο και τον μοναχό. Εκείνοι είχαν σε σακούλες εικόνες και Ευαγγέλια προς πώληση.

Ο δικηγόρος της Μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, κ. Γιώργος Μπέσκος δήλωσε στην ΕΡΤ, ότι η Μητρόπολη θα ζητήσει την δικογραφία για να ενημερωθεί και θα δηλώσει πολιτική αγωγή για να διασφαλίσει τα συμφέροντα της Μονής.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Όπως μετέδωσε το Star, οι Aρχές ξεσκονίζουν όλες τις κινήσεις του ηγούμενου, τις επαφές και τις διασυνδέσεις του, ενώ γίνεται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν εξαφανιστεί και άλλα κειμήλια από την ιερά μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Συγκεκριμένα, τριμελής επιτροπή της Μητρόπολης ξεκινά καταγραφή όλων των θρησκευτικών κειμηλίων της μονής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν χαθεί αντικείμενα μεγάλης αξίας και ιστορικής σημασίας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο ρόλος του ηγούμενου, καθώς μια εικόνα και ένα ευαγγέλιο που βρέθηκαν στην κατοχή του είχαν κλαπεί από μονή στη Σπάρτη. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι καίρια:

Πώς έφτασαν τα κειμήλια στα χέρια του;

Υπήρξε εντολή για την κλοπή και, αν ναι, από ποιον;

Τι ρόλο είχε ο ηγούμενος στη διακίνηση και την πώληση των κειμηλίων;

Εμπλέκεται ο ηγούμενος σε περαιτέρω αγοραπωλησίες ιερών κειμηλίων που έχουν κλαπεί στο παρελθόν από άλλες μονές;

Τι λέει ο αδελφός του ηγούμενου

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Mega, ο ηγούμενος έχει έναν αδελφό, για τον οποίο μάλιστα, κάποιες πληροφορίες ανέφεραν ότι έχει και αυτός συλληφθεί. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο ίδιος διαψεύδει τα περί σύλληψης, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει καμία σχέση με την αρχαιοκαπηλία. Τόσο ο ίδιος, όσο και οι αδελφές του έχουν συγκλονιστεί και δεν πιστεύουν ότι ο αδελφός τους, που αφιέρωσε 30 χρόνια από την ζωή του στο συγκεκριμένο μοναστήρι εμπλέκεται με την υπόθεση.

«Κακώς το γράφουν, εγώ είμαι στο μαγαζί μου. Δεν με έχει ενοχλήσει κανείς και δεν έχει λόγο να με συλλάβει κανείς. Καμία σχέση. Είμαι σοβαρός επαγγελματίας, πολλά χρόνια στην αγορά, με σέβονται, με αγαπάνε, τους αγαπάω, είμαι πάντα τίμιος, πάντα λέω την αλήθεια, ποτέ δεν λέω ψέματα σε κανέναν, ποτέ και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια όσο ζω και να ακούσω αυτά τα πράγματα; Δεν μπορώ να το διανοηθώ» τόνισε ο αδελφός του ηγούμενου.

«Δεν ξέρω τίποτα, εγώ και τα υπόλοιπα αδέλφια μου έχουμε μείνει ”κάγκελο”, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό που διαβάζουμε. Τώρα τον έχει μπλέξει κάποιος; Έχει γίνει κάτι άλλο; Δεν μπορώ να ξέρω. Σκότωνε άνθρωπο για το Μέγα Σπήλαιο. Από μικρό παιδί έλεγε στον πατέρα μου, από 5 χρονών: ”εγώ θα πάω στο Μέγα Σπήλαιο”. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός, δεν μπορώ να το πιστέψω. Κάποτε που πήγαν οι Ρουμάνοι και κάτι έκλεψαν εκεί, έβαλε τα κλάματα. Έχουμε σκάσει, πρέπει να έχω 100 πίεση αυτή την στιγμή, δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό που άκουσα» συμπλήρωσε ακόμη.

Τέλος, ο ίδιος τόνισε πως: «Δεν έχουν καμία αξία τα χρήματα μπροστά σε αυτή την πράξη που έχει γίνει. Αν είναι έτσι όπως τα γράφουν… Δεν ξέρω αν τον έχει μπλέξει κάποιος, δεν μπορώ να το διανοηθώ για τον αδελφό μου… ».

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και πώληση θρησκευτικών εικόνων και άλλων αρχαίων αντικειμένων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση μεσημβρινές ώρες χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σε περιοχές της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -6-μέλη της, μεταξύ των οποίων Ηγούμενος Ιεράς Μονής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, όπλα, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περί ανιχνευτών μετάλλων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, με ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τον εντοπισμό, απόκτηση και περαιτέρω διάθεση προς πώληση, αρχαιοτήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα που διατίθεντο να προβούν στην πώλησή τους και τους έφερναν σε επαφή με έτερο μέλος, ο οποίος εμφανιζόταν ως δήθεν ειδικός εκτιμητής.

Στη συνέχεια, αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία και έπαιρναν στην κατοχή τους τα αρχαία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Από τις έρευνες προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης:

69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,

59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και προτίθεντο να προβούν στην πώληση αυτών, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν στα έτερα μέλη.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω 63χρονος τυγχάνει Ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-264- νομίσματα,

-14- θρησκευτικές εικόνες,

-2- Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα,

-3- αρχιερατικά εγκόλπια,

επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,

-2- κυνηγετικά όπλα,

-262- κυνηγετικά φυσίγγια,

μαχαίρι,

-12.810- ευρώ

χρυσή λίρα,

-2- ζυγαριές ακριβείας,

2- οχήματα,

-7- κινητά,

τάμπλετ,

φακός και μεγεθυντικός φακός,

-18- φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα και

πλήθος εγγράφων – σημειώσεων

Η προέλευση των ανωτέρω κατασχεθέντων εικόνων, των δύο Ιερών Ευαγγελίων και του εκκλησιαστικού βιβλίου βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ θα παραδοθούν για φύλαξη και εκτίμηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα θα παραδοθούν στο Νομισματικό Μουσείο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.: