Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 3 συλληφθέντες για την λάθος μετάγγιση αίματος σε κλινική – Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση

κοινωνία

Νοσοκομείο

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 3 συλληφθέντες για το περιστατικό με τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή, σε ιδιωτική κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ για το περιστατικό έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση.

Με εντολή του υπουργού Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) απέστειλε το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) κλιμάκιο επιστημόνων στην Ευρωκλινική Αθηνών, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο για το εάν τηρήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά τη διάρκεια της μετάγγισης.

Πώς έγινε το συμβάν

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μια νοσηλεύτρια μπήκε στο θάλαμο όπου νοσηλευόταν 67χρονος και ξεκίνησε την διαδικασία μετάγγισης αίματος χρησιμοποιώντας, όμως, λάθος ομάδα αίματος. Το συμβάν αντιλήφθηκε η σύζυγος του ασθενή και η διαδικασία διακόπηκε, ωστόσο είχαν ήδη τοποθετηθεί 40ml. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται μέχρι και αυτή την ώρα.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν μια 26χρονη νοσηλεύτρια, μια 32χρονη γιατρός και ένας 50χρονος γιατρός για έκθεση σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο περιστατικό είχε συμβεί πριν από μερικούς μήνες και στο Τζάνειο Νοσοκομείο, προκαλώντας τον θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Η ανακοίνωση της ιδιωτικής κλινικής

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».

20:42 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

