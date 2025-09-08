Star Wars: Πωλήθηκε σε δημοπρασία το αυθεντικό φωτόσπαθο του Darth Vader – Το αστρονομικό ποσό που «έπιασε»

Το πιο εμβληματικό όπλο στην ιστορία του κινηματογράφου βρίσκεται στα χέρια νέου ιδιοκτήτη. Το αυθεντικό φωτόσπαθο που χρησιμοποίησε ο Darth Vader στις ταινίες «The Empire Strikes Back» και «Return of the Jedi» πωλήθηκε σε δημοπρασία.

Στη δημοπρασία, που διοργανώθηκε από την εταιρεία αναμνηστικών Propstore, η τελική προσφορά ανήλθε σε 3.654.000 δολάρια.

Το φωτόσπαθο που διεκδικήθηκε από πολλούς πλειοδότες εδραίωσε τη θέση όχι μόνο ως κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας, αλλά και ως θρυλικό τεχνούργημα της ποπ κουλτούρας.

Η λαβή του φωτόσπαθου, η οποία κατασκευάστηκε από αντίστοιχο τμήμα φλας φωτογραφικής μηχανής Graflex, χρησιμοποιήθηκε από τον ηθοποιό Ντέιβιντ Πράουζ και τον κασκαντέρ Μπομπ Άντερσον σε δύο από τις πιο διάσημες ταινίες της σειράς «Star Wars». Έπαιξε κεντρικό ρόλο σε μερικές από τις πιο κρίσιμες στιγμές του κινηματογράφου, όπως η εκπληκτική αποκάλυψη του Darth Vader στον Luke Skywalker στην Πόλη των Σύννεφων και η κορύφωση της μονομαχίας του με τον Αυτοκράτορα στην αίθουσα του θρόνου του διαστημικού σταθμού Death Star II.

Η τεράστια αξία του αντικειμένου δεν προέρχεται μόνο από τη σπανιότητά του, αλλά και από την άμεση σύνδεσή του με σκηνές που έχουν καθορίσει μια γενιά κινηματογραφόφιλων. Για τους συλλέκτες και τους θαυμαστές, αυτό το φωτόσπαθο αντιπροσωπεύει την κορυφή του κακού και της δύναμης μέσα στον γαλαξία.

Η πώλησή του σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή, επιβεβαιώνοντας ότι τα αντικείμενα από αυτό το αγαπημένο σύμπαν συνεχίζουν να αιχμαλωτίζουν τη φαντασία των ανθρώπων και χρηματικά ποσά τους σε όλο τον κόσμο.

 

