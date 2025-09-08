Θεσσαλονίκη: Τεράστιο κλαδί δέντρου έπεσε μέρα μεσημέρι στην Τσιμισκή – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9) στην οδό Τσιμισκή, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα τεράστιο κλαδί δέντρου έπεσε στο οδόστρωμα στο ύψος της Στοάς Χιρς.

Το μεγάλο τμήμα του δέντρου έκλεισε δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με την τροχαία να διευθετεί την κυκλοφορία λόγω του αναπάντεχου περιστατικού, ενώ σημειώθηκε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στο σημείο επενέβη η πυροσβεστική η οποία απομάκρυνε το κλαδί από τη μέση του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με εργαζόμενο σε παρακείμενο κατάστημα, το κλαδί του δέντρου φαινόταν φθαρμένο. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, έπεσε τόσο αργά που οι διερχόμενοι οδηγοί είχαν χρόνο να αντιδράσουν.

Στο σημείο έσπευσε συνεργείο δήμου Θεσσαλονίκης προκειμένου να απομακρύνει στη συνέχεια τα κομμάτια του κλαδιού που θα τεμαχίσει η Πυροσβεστική. Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Βασίλης Διαμαντάκης, μιλώντας στο Voria.gr, ανέφερε ότι το κλαδί ήταν σάπιο από μέσα και δεν φαινόταν εξωτερικά. Το δέντρο είναι υγράμβαρη και το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, ήταν από αυτά που είχαν κλαδευτεί από συνεργείο του δήμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον κ. Διαμαντάκη φέτος καταγράφηκαν περίπου 100 ανάλογες πτώσεις, όταν το 2024 είχαν σημειωθεί πάνω από 200.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: