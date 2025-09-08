Ισραήλ: Οργή της πολιτικής ηγεσίας για την φονική επίθεση στην Ιερουσαλήμ – «Ένας ισχυρός πόλεμος κατά της τρομοκρατίας διεξάγεται σε όλα τα μέτωπα»

Με οργή αντιδρά η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ, στην  φονική επίθεση με πυροβολισμούς σε λεωφορείο στην Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα, υποσχόμενοι “σοβαρές και εκτεταμένες συνέπειες” για τους Παλαιστίνιους που κατηγορούνται για τρομοκρατική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των στρατιωτικών επιδρομών σε όλη τη Δυτική Όχθη.

Επισκεπτόμενος τον τόπο της επίθεσης, κατά την οποία έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από Παλαιστίνιους ενόπλους που άνοιξαν πυρ σε πολυσύχναστο κόμβο της πρωτεύουσας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κήρυξε το Ισραήλ σε “ισχυρό πόλεμο κατά της τρομοκρατίας” και δήλωσε ότι τα στρατεύματα έθεσαν κλοιό στις πόλεις της Δυτικής Όχθης κοντά στη Ραμάλα, απ’ όπου πιστεύεται ότι ξεκίνησαν οι ύποπτοι.

“Ένας ισχυρός πόλεμος κατά της τρομοκρατίας διεξάγεται σε όλα τα μέτωπα”, δήλωσε ο Νετανιάχου στους δημοσιογράφους. “Τώρα καταδιώκουμε και περικυκλώνουμε τα χωριά από όπου προήλθαν οι τρομοκράτες”.

«Παλαιστίνιοι τρομοκράτες δολοφόνησαν έξι Ισραηλινούς, μεταξύ των οποίων και τον Γιάακοβ Πίντο, μετανάστη που έφτασε πρόσφατα από την Ισπανία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ. «Ο Σάντσεθ και οι διεστραμμένοι υπουργοί του, που δικαιολόγησαν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, έχουν από καιρό επιλέξει να ταχθούν με την πλευρά της Χαμάς και κατά του Ισραήλ. Τι ντροπή!», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ σε βάρος του Ισραήλ «για να βάλει τέλος στη γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων θυμάτων, που ήταν όλοι τους υπερορθόδοξοι Ισραηλινοί. Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, μετά την επίθεση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι «ένας πράκτορας ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν αμέσως» όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, «απάντησαν και εξουδετέρωσαν τους επιτιθέμενους». Διευκρίνισε ότι ο θάνατος των δραστών έχει επιβεβαιωθεί.

«Αυτή η φρικτή επίθεση μας υπενθυμίζει ότι αγωνιζόμαστε εναντίον του απόλυτου κακού», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ σε ανάρτησή του.
Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση στην Ιερουσαλήμ, χωρίς όμως να αναλάβει την ευθύνη. «Αυτή η επιχείρηση ήταν μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα του κατακτητή και τη γενοκτονία που διεξάγει εναντίον του λαού μας», ανέφερε.

 

