Βόλος: Ποινή φυλάκισης σε 43χρονο που απείλησε την σύζυγό του, μπροστά στην κόρη τους – Ο καβγάς για… το καπάκι του σαμπουάν

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ενός ανδρόγυνου με αφορμή… το καπάκι ενός σαμπουάν, έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής (7/9) στον Βόλο. Ο σύζυγος ζήτησε το σαμπουάν από την σύζυγο και όταν εκείνη το παρέδωσε χωρίς να έχει ανοίξει το καπάκι, εκείνος… ξέσπασε, απειλώντας την ζωή της.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news το ζευγάρι είχε μόλις επιστρέψει από μία απογευματινή βόλτα και ο 43χρονος θέλησε να καθαρίσει τον σκύλο τους που βρισκόταν στην αυλή. Ζήτησε από την σύζυγό του να φέρει το σαμπουάν του σκύλου και η 46χρονη έκανε το «τραγικό λάθος», να του το δώσει χωρίς πρώτα να έχει ανοίξει το καπάκι. Το αποτέλεσμα ήταν, ο σύζυγός της να ξεσπάσει σε φωνές και χυδαίες βρισιές.

Μην αντέχοντας άλλο να ακούει τον σύζυγό της να την βρίζει, η γυναίκα έφυγε από την αυλή και κάθισε στο σαλόνι, μαζί με την ανήλικη κόρη της. Ο 43χρονος την ακολούθησε και συνέχισε να βρίζει. Το ανήλικο κοριτσάκι άρχισε να τρέμει από τον φόβο του και η μητέρα του, τρομοκρατημένη, αποφάσισε να πάρει την κόρη της και να φύγουν από το σπίτι.

Εκείνη την στιγμή, αντιλαμβανόμενος τι είχε στο νου της η σύζυγος του, σύμφωνα με την καταγγελία της, εκείνος την απείλησε πως αν τον αφήσει θα την σκοτώσει, κάνοντας μάλιστα την χαρακτηριστική κίνηση με το δάχτυλο κατά μήκος του λαιμού του.

Τι υποστήριξε ο 43χρονος

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, λίγες στιγμές αργότερα, ο 43χρονος μετέβη στην κουζίνα και η 46χρονη, μαζί με την ανήλικη κόρη της, βρήκε την ευκαιρία να φύγει από το σπίτι και να καλέσει την αστυνομία. Σε ελάχιστα λεπτά, ο 43χρονος είχε συλληφθεί για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής, τελεσθείσα ενώπιον ανηλίκου, περνώντας το βράδυ στο κρατητήριο.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, όπου και ισχυρίστηκε πως νευρίασε «χωρίς λόγο», ενώ αρνήθηκε πως απείλησε ότι θα την σκοτώσει ή ότι προέβη στην χαρακτηριστική απειλητική κίνηση. Ο ίδιος κατέθεσε ότι σκοπεύει να πάρει διαζύγιο γιατί «δεν τα βρίσκουν» και δεν τον πειράζει να του επιβληθούν περιοριστικά μέτρα καθώς ούτως ή άλλως, όπως ισχυρίζεται, δεν πρόκειται να την ενοχλήσει.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 2 ετών. Αναμένεται να εκτίσει 3 μήνες στην φυλακή. Επίσης, το δικαστήριο διέταξε την απαγόρευση προσέγγισης της συζύγου του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και την οποιαδήποτε επικοινωνία, με όποιο τρόπο, μαζί της.