Ρωσία: Ο Πούτιν αποσύρει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, υπέβαλε νομοσχέδιο στο ρωσικό κοινοβούλιο για την απόσυρση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, μετέδωσε σήμερα το TASS.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε την είδηση αυτή επικαλούμενο βάση δεδομένων του κοινοβουλίου.

Ένα μήνα μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας επίθεσης στην Ουκρανία, η Ρωσία αποβλήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον κορυφαίο οργανισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ήπειρο.

Αργότερα τον ίδιο χρόνο, η Ρωσία αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τερματίζοντας την υποχρέωσή της να αναγνωρίζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η σύμβαση του 1987 για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας είναι μία από τις θεμελιώδεις συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς επιτρέπει στις επιτροπές κατά των βασανιστηρίων να επιθεωρούν τις φυλακές των κρατών μελών για να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως ο υπερπληθυσμός και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, σημειώνει το Breaking the News.

Σε πολλές περιπτώσεις, υπενθυμίζει το Politico, το Κρεμλίνο έχει στοχεύσει με βασανιστήρια πολιτικούς κρατούμενους, μεταξύ των οποίων και τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και πολιτικό ακτιβιστή Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε το 2024 στο σωφρονιστικό ίδρυμα Γιάμαλο-Νένετς όπου κρατούνταν. Θύματα βασανιστηρίων έχουν γίνει και Ουκρανοί κρατούμενοι που βρίσκονται σε αιχμαλωσία.

Παρά την αποβολή της Ρωσίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο οργανισμός -σύμφωνα με το Euronews- δηλώνει ότι προσπάθησε να διατηρήσει τον διάλογο με τη Μόσχα προκειμένου «να επαναλάβει τις επισκέψεις παρακολούθησης σε χώρους στέρησης της ελευθερίας».

Σε δήλωση τον περασμένο Νοέμβριο, η επιτροπή κατά των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέφερε ότι είχε επίσης ζητήσει πληροφορίες από τη Ρωσία σχετικά με ορισμένα γεγονότα που είχαν προκαλέσει ανησυχία, όπως ο θάνατος του Ναβάλνι.

Η ρωσική ΜΚΟ Crew Against Torture (Ομάδα κατά των Βασανιστηρίων) δήλωσε ότι η αποχώρηση της Μόσχας από τη σύμβαση «ολοκλήρωσε τη διαδικασία διάλυσης του ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».