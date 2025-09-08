Τέμπη: Διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας ο φάκελος της δικογραφίας

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Τέμπη

Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλα διαβιβάστηκαν σήμερα από τον εφέτη ανακριτή τα στοιχεία της δικογραφίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη που αφορούν τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της περιόδου 2016-2023.

Ο κ. Τζαβέλας με τη σειρά του θα διαβιβάσει τα στοιχεία στον/ην πρόεδρο του Δικαστικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί τις επόμενες μέρες από δικαστές του Αρείου Πάγου για να εξετάσει την παραπομπή από τη Βουλή του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Το Δικαστικό Συμβούλιο θα κρίνει αν μαζί με τον κ. Καραμανλή εξεταστούν και οι Γενικοί Γραμματείς με την ιδιότητα του συμμετόχου σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ή σε περίπτωση που κριθεί ότι η ευθύνη τους είναι αυτοτελής τότε η ανάκριση στη Λάρισα θα ανοίξει ξανά και θα ξεκινήσει νέος κύκλος έρευνας για τους συγκεκριμένους εφτά.

Να σημειωθεί πως η κύρια ανάκριση έκλεισε με 36 κατηγορουμένους και ο φάκελος της δικογραφίας διαβιβάστηκε σήμερα στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λάθος μετάγγιση αίματος σε 67χρονο: Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής – «Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του»

Αεροδιακομιδές: Καθημερινές γέφυρες ζωής σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Νέο τοπίο από το 2026 για τα τεκμήρια διαβίωσης: Σε ποιες περιπτώσεις μειώνονται

Δημόσιο: Έρχονται αυξήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων- Τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν και ποιους αφορούν

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Αλλάξτε αυτές τις ρυθμίσεις για να κάνετε άμεσα την Smart TV σας πιο ιδιωτική
περισσότερα
19:07 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αθώοι οδηγός και ιδιοκτήτης νταλίκας για εκατοντάδες τελάρα με σταφύλια που «πλημμύρισαν» τον κόμβο Μουδανιών

Αθώοι για τα σταφύλια που κατέληξαν στο οδόστρωμα, πέφτοντας από νταλίκα κατά την είσοδό της σ...
18:57 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό στην Εγνατία Οδό – Δείτε βίντεο 

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας, για φωτιά που ξέσπασε σε φορτηγό...
18:51 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Παρέμβαση Γεωργιάδη για την λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή: Κλιμάκιο επιστημόνων του ΕΚΕΑ στην κλινική για έλεγχο

Την παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε το νέο περιστατικό με λάθος μετά...
18:48 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος έπειτα από φωτιά σε μονοκατοικία

Ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά πο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος