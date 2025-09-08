Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό στην Εγνατία Οδό – Δείτε βίντεο 

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας, για φωτιά που ξέσπασε σε φορτηγό στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για την φωτιά γύρω στις 16:00 και στο σημείο μετέβησαν άμεσα 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεσή της.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΦ όχημα, στο 376ο χλμ. της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του δήμου Βόλβης #Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2025
Από την φωτιά δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα. Τέλος, σημειώνεται ότι η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενους θάμνους.
Δείτε το βίντεο που δημοσιεύει το thestival.gr: