Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό στην Εγνατία Οδό – Δείτε βίντεο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας, για φωτιά που ξέσπασε σε φορτηγό στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για την φωτιά γύρω στις 16:00 και στο σημείο μετέβησαν άμεσα 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεσή της.

Από την φωτιά δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα. Τέλος, σημειώνεται ότι η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενους θάμνους.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύει το thestival.gr:

