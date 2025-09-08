Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα γερμανικού εργαστηρίου για την πυρασφάλεια – Στον Άρειο Πάγο τα στοιχεία για 7 γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Τέμπη

Στον Εφέτη Ανακριτή απέστειλε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, που αφορά την πυρασφάλεια των τρένων στο μοιραίο δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο συνοδευτικό έγγραφο του πορίσματος, ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας ήταν πολύ υψηλός, τουλάχιστον για τα βαγόνια Β2 και Β4.

Επίσης, σήμερα αναμένεται να αποσταλούν από τον εφέτη ανακριτή στον Άρειο Πάγο τα στοιχεία που αφορούν τους επτά γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών, την περίοδο 2016 – 2023, προκειμένου το δικαστικό συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά με τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας μετέβη σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνοδευόμενη από συγγενείς θυμάτων. Η κυρία Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε δριμεία κριτική στον εφέτη ανακριτή, κατηγορώντας τον ότι ολοκληρώνει την κύρια ανάκριση υπό πιέσεις «εκείνων που εμπλέκονται στο έγκλημα».

Όπως τόνισε, θα καταθέσει υπόμνημα και διαμαρτυρία, ζητώντας πλήρη πρόσβαση των συγγενών θυμάτων στον φάκελο της δικογραφίας. Σχολίασε δε πως «η Δικαιοσύνη δεν πρέπει να εξυπηρετεί κυβερνητικές σκοπιμότητες» και κατήγγειλε «μεθοδεύσεις και δόλιες τακτικές».

Υπενθυμίζεται ότι η ανακριτική διαδικασία κλείνει τυπικά και η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών.

