Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Στον Εισαγγελέα Κορίνθου οι συλληφθέντες για την υπόθεση πώλησης βυζαντινών εικόνων

Στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου οδηγήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) οι συλληφθέντες για την υπόθεση απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων. Ανάμεσά τους είναι και ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, ο οποίος ετέθη σε αργία νωρίτερα σήμερα με απόφαση του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηγούμενος φέρεται να ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.

Καθοριστική ήταν η συμβολή ενός αστυνομικού, ο οποίος εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενος για την αγορά εικόνων στη σύλληψη του ηγουμένου, του βοηθού του καθώς και τεσσάρων ακόμα ατόμων, από το ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγγελίες που έφτασαν στην αστυνομία οδήγησαν στο να στηθεί η επιχείρηση, η οποία είχε ως κατάληξη τις συλλήψεις των δύο ιερωμένων και των υπόλοιπων φερόμενων ως εμπλεκόμενων.

Ένας αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφιος πελάτης που ενδιαφέρεται για βυζαντινές εικόνες, με αποτέλεσμα ο ηγούμενος να «πέσει» στην παγίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια από τα εκκλησιαστικά κειμήλια που ήταν προς πώληση φέρεται να μην ήταν της Μονής, αλλά κλεμμένα, πιθανότατα από την Σπάρτη.

