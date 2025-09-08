Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου που επιχείρησε να πουλήσει εικόνες και Ευαγγέλια έναντι 200.000 ευρώ

Σε αργία τέθηκε ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου με απόφαση του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, όταν ο τελευταίος πληροφορήθηκε τις εξελίξεις με την σύλληψη του, έπειτα από πληροφορίες για αγοραπωλησίες κειμηλίων του Μοναστηριού.

Σύμφωνα με το Kalavrytanews.com, σε αργία τέθηκε και ο βοηθός του μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής, τον βοηθό του και 4 ιδιώτες. Συγκεκριμένα, ο ηγούμενος φαίνεται πως ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 βυζαντινές εικόνες αλλά και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα ( του 1737 και του 1761), έναντι ποσού 200.000 ευρώ.

Ανάμεσα στους 4 ιδιώτες που συνελήφθησαν είναι ένας ενεχυροδανειστής και η γυναίκα του, ένας μεσάζοντας και ένας άνδρας που πωλούσε αρχαία νομίσματα.

Αστυνομικές πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ, αναφέρουν ότι ο ηγούμενος και ο βοηθός του συνελήφθησαν ύστερα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), κατά την οποία μία γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια της επιχείρησης η αστυνομικός, ύστερα από σχετικές διαπραγματεύσεις, συμφώνησε με τον ηγούμενο για την αγορά μέρους των κειμηλίων έναντι 200.000 ευρώ.