Καραμπόλα στην Πατησίων: Εμπλέκονται τρία αυτοκίνητα και δύο μηχανές – Δύο τραυματίες – BINTEO

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Καραμπόλα πέντε οχημάτων, τριών αυτοκινήτων και δύο μοτοσικλετών, σημειώθηκε σήμερα Σάββατο το απόγευμα, στη συμβολή των οδών Πατησίων και Αγαθουπόλεως.

Η καραμπόλα σημειώθηκε εξαιτίας της σύγκρουσης δύο αυτοκινήτων και ενός φορτηγού με δύο δίκυκλα στο σημείο.

Επιτόπου έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τις αναφορές του Mega να κάνουν λόγο για δύο τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ως πιθανότερη αιτία για το τροχαίο, εκτιμάται πως ήταν η ολισθηρότητα του δρόμου.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει η ερωτική ζωή μου όταν γίνω μητέρα; Πώς να την απογειώσετε

Έχετε μόνο 5 λεπτά να μακιγιαριστείτε; Makeup artists αποκαλύπτουν τα 3 βήματα που δεν θα παρέλειπαν με τίποτα

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Στουρνάρας: Οι οριζόντιες παρεμβάσεις έχουν υψηλό κόστος και περιορισμένη αποτελεσματικότητα – Μπορεί να ενισχύσουν τις πλη...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Κρυφή μόλυνση στα δόντια: Πώς μια «σιωπηλή» φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει το ζάχαρο και όλο το σώμα
περισσότερα
20:18 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που πετάχτηκε μπροστά σε τρένο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα Σάββατο το απόγευμα στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ένας άνδρας βρήκε ...
19:54 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Τεράστια ανησυχία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα: Απότομη αύξηση το 2025 δείχνουν τα στοιχεία – ΒΙΝΤΕΟ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών της ΚΛΙΜΑΚΑ,...
19:39 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Κινητοποίηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στις τουαλέτες

Ένα άντρας 37 ετών εντοπίστηκε νεκρός σε τουαλέτες του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφω...
19:17 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, της ΑΑΔΕ έφεραν στο φως μία ακόμα σημαντική υπόθεση. Συγκεκριμένα, προχώ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν