Καραμπόλα στην Πατησίων: Εμπλέκονται τρία αυτοκίνητα και δύο μηχανές – Δύο τραυματίες – BINTEO

Καραμπόλα πέντε οχημάτων, τριών αυτοκινήτων και δύο μοτοσικλετών, σημειώθηκε σήμερα Σάββατο το απόγευμα, στη συμβολή των οδών Πατησίων και Αγαθουπόλεως.

Η καραμπόλα σημειώθηκε εξαιτίας της σύγκρουσης δύο αυτοκινήτων και ενός φορτηγού με δύο δίκυκλα στο σημείο.

Επιτόπου έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τις αναφορές του Mega να κάνουν λόγο για δύο τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ως πιθανότερη αιτία για το τροχαίο, εκτιμάται πως ήταν η ολισθηρότητα του δρόμου.