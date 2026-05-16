Τεράστια ανησυχία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα: Απότομη αύξηση το 2025 δείχνουν τα στοιχεία – ΒΙΝΤΕΟ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών της ΚΛΙΜΑΚΑ, τα οποία και δείχνουν σημαντική αύξηση των αυτοκτονιών στην Ελλάδα μέσα στο 2025.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, από την αρχή του έτους έχουν σημειωθεί 579 περιστατικά αυτοκτονίας. Αυτό σημαίνει ότι καταγράφεται αισθητή άνοδος σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, κατά τα οποία είχαν καταγραφεί από 451 περιστατικά ετησίως.

Τα στοιχεία δείχνουν πως οι άνδρες εξακολουθούν να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών, καθώς οι 496 από τις αυτοκτονίες αφορούν άνδρες, ποσοστό που φτάνει το 85,7%.

Οι γυναίκες αντιστοιχούν σε 83 περιστατικά, δηλαδή στο 14,3% του συνόλου.

Αυξημένη επιβάρυνση παρατηρείται κυρίως στις ηλικιακές ομάδες 45 έως 54 ετών, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στους πολίτες άνω των 80 ετών.

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί και η εικόνα στις νεότερες ηλικίες. Τα άτομα ηλικίας 20 έως 24 ετών αντιστοιχούν στο 8,3% των περιστατικών, ενώ οι ηλικίες 15 έως 19 ετών στο 2,9%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, για κάθε καταγεγραμμένη αυτοκτονία αντιστοιχούν περίπου 20 έως 30 απόπειρες.