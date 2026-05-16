Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που πετάχτηκε μπροστά σε τρένο

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

γραμμές τρένου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα Σάββατο το απόγευμα στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ένας άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο, όταν έπεσε σε σιδηροδρομικές γραμμές.

Τεράστια ανησυχία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα: Απότομη αύξηση το 2025 δείχνουν τα στοιχεία – ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 17:30 στην περιοχή του Κορδελιού. Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του, φαίνεται πως πετάχτηκε αιφνιδιαστικά μπροστά στην αμαξοστοιχία που αποτελείτο από μηχανή και ένα βαγόνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Κορδελιού Ευόσμου, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως είναι αυτοκτονία.

Να σημειωθεί πως λόγω του συγκεκριμένου περιστατικού, η Hellenic Train ανακοίνωσε πως διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Σίνδος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train

“Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από τις 17:15 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Σίνδος, λόγω συμβάντος με πεζό επί της γραμμής.

Στο πλαίσιο του συμβάντος, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο μετέβησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό Σίνδου με 62 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με 127 επιβάτες”.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει η ερωτική ζωή μου όταν γίνω μητέρα; Πώς να την απογειώσετε

Έχετε μόνο 5 λεπτά να μακιγιαριστείτε; Makeup artists αποκαλύπτουν τα 3 βήματα που δεν θα παρέλειπαν με τίποτα

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Στουρνάρας: Οι οριζόντιες παρεμβάσεις έχουν υψηλό κόστος και περιορισμένη αποτελεσματικότητα – Μπορεί να ενισχύσουν τις πλη...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Κρυφή μόλυνση στα δόντια: Πώς μια «σιωπηλή» φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει το ζάχαρο και όλο το σώμα
περισσότερα
20:38 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Καραμπόλα στην Πατησίων: Εμπλέκονται τρία αυτοκίνητα και δύο μηχανές – Δύο τραυματίες – BINTEO

Καραμπόλα πέντε οχημάτων, τριών αυτοκινήτων και δύο μοτοσικλετών, σημειώθηκε σήμερα Σάββατο το...
19:54 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Τεράστια ανησυχία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα: Απότομη αύξηση το 2025 δείχνουν τα στοιχεία – ΒΙΝΤΕΟ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών της ΚΛΙΜΑΚΑ,...
19:39 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Κινητοποίηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στις τουαλέτες

Ένα άντρας 37 ετών εντοπίστηκε νεκρός σε τουαλέτες του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφω...
19:17 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, της ΑΑΔΕ έφεραν στο φως μία ακόμα σημαντική υπόθεση. Συγκεκριμένα, προχώ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν