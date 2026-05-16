Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που πετάχτηκε μπροστά σε τρένο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα Σάββατο το απόγευμα στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ένας άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο, όταν έπεσε σε σιδηροδρομικές γραμμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 17:30 στην περιοχή του Κορδελιού. Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του, φαίνεται πως πετάχτηκε αιφνιδιαστικά μπροστά στην αμαξοστοιχία που αποτελείτο από μηχανή και ένα βαγόνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Κορδελιού Ευόσμου, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως είναι αυτοκτονία.

Να σημειωθεί πως λόγω του συγκεκριμένου περιστατικού, η Hellenic Train ανακοίνωσε πως διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Σίνδος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train

“Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από τις 17:15 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Σίνδος, λόγω συμβάντος με πεζό επί της γραμμής.

Στο πλαίσιο του συμβάντος, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο μετέβησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό Σίνδου με 62 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με 127 επιβάτες”.