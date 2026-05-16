Κασσελάκης από Πάτρα: «Οι παλιές συνταγές έχουν αποτύχει και οι καινούργιες πρέπει να πουν ακριβώς τι θα κάνουν»

«Οι παλιές συνταγές έχουν αποτύχει και οι καινούργιες πρέπει να πουν ακριβώς τι θα κάνουν, να είναι ορθολογικές και να προτείνουν λύσεις», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης από την Πάτρα, όπου πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», «οι καινούργιες συνταγές δεν μπορούν να είναι απλά λαϊκισμός» και κάλεσε τους πολίτες «να κοιτάξουν καινούργιους ανθρώπους, όποια ηλικία και αν έχουν, εκτός συστήματος», συμπληρώνοντας ότι «χρειαζόμαστε ένα νέο πολιτικό προσωπικό».

Ανέφερε ακόμη ότι «όσον αφορά εμένα, επιτρέψτε μου να πω, δώστε ευκαιρίες σε μία νέα γενιά πολιτικών, μάς κάνει καλό».

Στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Πάτρα, ο Στέφανος Κασσελάκης επισκέφθηκε το ίδρυμα «Κιβωτός Αγάπης» και ζήτησε την άμεση ικανοποίηση αιτημάτων του ιδρύματος. Μάλιστα, όπως είπε, «η πραγματικότητα είναι αμείλικτη, παιδιά με σοβαρά θέματα υγείας, στο έλεος της ελάχιστης χρηματοδότησης από το κράτος, που όμως δεν ανταποκρίνεται ούτε στις βασικές τους ανάγκες».

