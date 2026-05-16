ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που η κοινωνία ασφυκτιά ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να εμφανιστεί ως «ηγέτης του μέλλοντος»

Enikos Newsroom

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ
«Η σημερινή παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαίωσε με τον πιο καθαρό τρόπο το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης: ένα υπερσυγκεντρωτικό “επιτελικό κράτος”, στενά δεμένο με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τη στρατιωτικοποίηση και επικοινωνιακή προπαγάνδα περί “Ελλάδας 2030″», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «Την ώρα που η κοινωνία ασφυκτιά από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους και τα διαδοχικά σκάνδαλα διαφθοράς και υποκλοπών, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να εμφανιστεί ως “ηγέτης του μέλλοντος”, μιλώντας για τεχνητή νοημοσύνη, startups, drones και υπερυπολογιστές. Λες και δε κυβερνάει αυτός 7 χρόνια.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος επανέφερε το αφήγημα περί “πολέμου με το βαθύ κράτος”, την ίδια στιγμή που το δικό του επιτελικό σύστημα εξουσίας βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλων που εκθέτουν διεθνώς τη χώρα.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η επιλογή του να συνδέσει ανοιχτά την τεχνητή νοημοσύνη με την αμυντική βιομηχανία, τα drones και τη στρατιωτική οικονομία, περιγράφοντας ένα μοντέλο όπου το κράτος λειτουργεί ως επιταχυντής ιδιωτικών συμφερόντων και πολεμικών σχεδιασμών.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η αντίληψη μιας διακυβέρνησης μέσω data, αλγορίθμων και “συμβούλων τεχνητής νοημοσύνης” σε κάθε υπουργείο».

«Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να είναι μια χώρα:

-με πανάκριβα ενοίκια και επισφαλή εργασία,

-με ιδιωτικοποιημένες δημόσιες λειτουργίες,

-με υποκλοπές και μηχανισμούς προπαγάνδας,

-με νεολαία χωρίς προοπτική,

-με τεχνολογία χωρίς δημοκρατικό έλεγχο.

Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα για την Ελλάδα του μέλλοντος» καταλήγει η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

