Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 68χρονη που είχε καταδικαστεί για απάτη 270.000 ευρώ – Προσπάθησε να πουλήσει οικόπεδο που ανήκε σε δήμο

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας
Μία 68χρονη συνελήφθη το πρωί της 13ης Μαΐου στην περιοχή του Αγίου Δημήτριου, καθώς εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση σε βάρος της για συνέργεια σε απάτη με παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 272.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η 68χρονη μαζί με δύο συνεργούς της εξαπάτησαν πολίτη, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες οικοπέδου που άνηκε στον Δήμο Ηλιούπολης. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα ποσό που ξεπερνά τις 270.000 ευρώ, δήθεν για την αγοραπωλησία του οικοπέδου. Στην 68χρονη είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 11 ετών.

Την εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, ύστερα από έρευνες, και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

