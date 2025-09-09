Απάτες στην Πέλλα: Επιτήδειοι εμφανίζονται ως λογιστές και αρπάζουν κοσμήματα και μετρητά από ηλικιωμένες – 36.000 ευρώ η λεία τους

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ηλικιωμένοι

Προσποιούμενοι τους λογιστές και με πρόσχημα την καταγραφή και εκτίμηση κοσμημάτων ή/και μετρητών, επιτήδειοι εξαπάτησαν το τελευταίο 24ωρο τρεις ανυποψίαστους πολίτες σε περιοχές της Πέλλας.

Θύματα τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν ηλικιωμένες γυναίκες, που, όπως κατήγγειλαν, δέχθηκαν προηγουμένως κλήση στα σταθερά τους τηλέφωνα και με το παραπάνω πρόσχημα παρέδωσαν, κατόπιν ραντεβού, στους υποτιθέμενους λογιστές τα πολύτιμα αντικείμενά τους.

Η λεία που αποκόμισαν οι δράστες φαίνεται να περιλαμβάνει μετρητά και κοσμήματα αξίας 36.000 ευρώ, σύμφωνα με τους παθούσες.

Σε μία μάλιστα περίπτωση, οι δράστες φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι drone πέταξε πάνω από το σπίτι παθούσας και κατέγραψε πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία δήθεν πρέπει να καταγραφούν, ενώ σε άλλη περίπτωση επικαλέστηκαν οφειλή παθούσας ύψους 5.000 ευρώ.

Η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των απατεώνων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην πείθονται από άγνωστους που εμφανίζονται ως λογιστές, να κλείνουν τα τηλέφωνά τους και να ενημερώνουν άμεσα την ΕΛ.ΑΣ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το Olivomed της InterMed

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Μητσοτάκης: Η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να επιστρέφουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία-Τι είπε για μισθούς και φόρους

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι πιο δυναμικοί κλάδοι στις προσλήψεις προσωπικού στην Ελλάδα

Τι σημαίνει η φράση «εκ του μη όντος» και από πού προέρχεται

Εξηγώντας ένα κβαντικό παραδόξο με πέντε άτομα – Τι είναι το φαινόμενο Efimov
περισσότερα
13:22 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Πυλαία: Εξιχνιάστηκε απόπειρα δολοφονίας άνδρα έξω από καντίνα – Η εγκληματική οργάνωση και οι επεισοδιακές συλλήψεις

Εξιχνιάστηκε η απόπειρα δολοφονίας ενός άνδρα, έξω από καντίνα στις 3 Σεπτεμβρίου 2024, στην Π...
13:12 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

«Μαφία της Κρήτης»: Μετακινήσεις και νέα έρευνα για πιθανή εμπλοκή αστυνομικών στην εγκληματική οργάνωση

Εξελίξεις και στα εσωτερικά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων έχει προκαλέσει η εξάρθρωση της ...
12:53 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Στην Εισαγγελία Αμαλιάδας το πόρισμα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας παραδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9) το ιατροδικαστι...
12:25 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Μουρτζούκου: Πώς οι ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα του ασφυκτικού θανάτου για τον μικρό Παναγιωτάκη

Aντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την ώρα που η Ειρήνη Μουρτζούκου θα οδηγηθεί και πάλι ενώπ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος